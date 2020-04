Scuola, FDI: ‘Impegno e senso di responsabilità degli insegnanti italiani’

Simonetta Baccetti, dipartimento scuola e cultura FDI Grosseto: “Nessuno di noi, era preparato ad una simile emergenza, neanche il mondo della Scuola, per questo sono da lodare gli sforzi fatti da tutti i docenti italiani”.

Grosseto: “Questo periodo dovuto all’emergenza Covid-19 che stiamo giornalmente vivendo, - dice Simonetta Baccetti, dipartimento scuola e cultura Fratelli d’Italia Grosseto – in quanto sconosciuto e soprattutto inaspettato, ci ha colto tutti di sorpresa”.

“E’ un momento, - prosegue Baccetti - dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, e soprattutto stare in casa e seguire le disposizioni che ci vengono date. La nostra abitazione, per alcune ore del giorno, diventa così anche scuola e studio.

In questo momento storico, - commenta l’esponente di FDI - tutti sono chiamati a collaborare ed a essere responsabili nel nome dell’interesse comune. Quella che stiamo vivendo adesso dovuta al coronavirus, è sicuramente la più grande emergenza italiana e mondiale da quando esistono Pc e Internet”.

“Oltre che gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e tantissime altre categorie che sono in prima linea, e alle quali va tutto il nostro ringraziamento per quanto stanno facendo, - prosegue Simonetta Baccetti – ci sono anche altre categorie di lavoratori che meritano un importante riconoscimento da parte di tutti noi. Questi sono gli insegnanti. Infatti, i docenti che con la loro presenza costante, il loro impegno quotidiano attraverso le attività a distanza, le video lezioni e molto altro, fanno sì che il mondo della scuola e l’insegnamento non si fermi”.

“Nessuno di noi insegnanti, - dice Baccetti - era preparato ad una simile emergenza, e neanche il mondo della Scuola era preparato. Quindi un maggiore plauso va a tutti i docenti italiani, che si sono da subito attivati per non fermare l’istruzione dei nostri ragazzi".

"Gli insegnanti oltre ogni normativa o disciplina contrattuale, afferma Simonetta Baccetti - con grande senso di responsabilità, pur tra mille problematiche e difficoltà, si sono messi a disposizione. Il Ministro dell’istruzione è vero che ha reso obbligatoria da parte degli studenti dell’attività didattica a distanza, ma è anche vero che non ha tenuto conto delle tante problematiche, che purtroppo ci sono e sono presenti nelle famiglie italiane. Problematiche legate ad esempio ad alcune strumentazioni non adeguate, come connessioni non sempre stabili, un solo Pc a disposizione in famiglia da usare contemporaneamente da genitori per lavoro a distanza e altri famigliari studenti per seguire anche loro le lezioni.

Nonostante tutto, e tutte queste difficoltà, - conclude la responsabile Scuola e cultura di FDI Grosseto - gli insegnanti italiani ci sono, lavorano tutti i giorni e stanno portando avanti il loro importante compito per il bene della nostra Nazione”.