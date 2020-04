Emergenza Covid-19. ‘L’impegno dell’Anpi Amiata’

Amiata: “L’eccezionale e drammatico momento che stiamo vivendo, - dice Antonella Coppi, presidente Sezione ANPI Amiata grossetana - non ha fermato l’impegno dell’ANPI nel portare avanti la programmazione delle diverse attività, anche se l’isolamento ci ha costretto a modificare progetti ed eventi.

La sezione Amiata Grossetana continua a svolgere le attività del Consiglio direttivo, tramite videoconferenze su Skype ed a mantenere viva la comunicazione con gli iscritti tramite mail e la sua neonata pagina Facebook (https://www.facebook.com/amiataanpi/)”.

“Ci siamo inoltre attivati per:

collaborare con le Amministrazioni locali e le Associazioni del volontariato, per meglio affrontare l’emergenza determinata dall’epidemia di Corona Virus, contribuendo ad alleviare alcuni disagi di tutte le persone del nostro territorio ed in particolare delle persone anziane e degli “invisibili agli occhi e al cuore”, come i migranti;

sviluppare, attraverso i mezzi multimediali, il progetto “Partigiane della libertà”, per ripercorrere le tappe che hanno visto le donne entrare, a pieno diritto, nella storia ufficiale del nostro paese, dall’8 settembre 1943 ad oggi;

celebrare in modo alternativo, attraverso i social e gli organi di stampa, la giornata del 25 aprile, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione. Non potremo essere presenti nelle piazze o nei luoghi delle commemorazioni, ma questo non significa che la nostra voce sarà meno sentita e partecipata.

Ricordiamo anche l’interessante iniziativa proposta da Carla Nespolo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Si tratta di una "Chiamata all'unità creativa" per vivere e raccontare “questi giorni partigiani” con lo scopo di sostenere tutti noi ed ha come obiettivo quello di farci sentire “uniti nelle regole, nella solidarietà, nella fantasia, nella consapevolezza e nella resistenza civile”. Tutto questo avverrà attraverso la condivisione sui social di ogni espressione di creatività: dalla musica, alla poesia, all’arte, al cinema, alle storie di vita ed a quel che suggerisce l’originalità di ognuno di noi. “Di fronte a questa emergenza si deve ritrovare e si sta ritrovando, lo vedo da più parti, la coesione nazionale e il senso forte di solidarietà tra le persone. Questo è un autentico lascito della Resistenza". (C. Nespolo). Condividiamo con la Presidenza e la Segreteria nazionale ANPI la volontà di affrontare e vincere questa sfida attraverso l’unità e l’aiuto della scienza, “al servizio dell’umanità e della solidarietà come pratica quotidiana di vita, per costruire una grande rinascita dell’Italia. Si può fare”, termina la presidente della sezione ANPI Amiata grossetana.