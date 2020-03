AdF: Più attenzione al cliente con il numero Smart

Attivo il nuovo numero 0564 448844 per fare da cellulare tutte le operazioni come allo sportello. Nasce così “Attenzione al cliente”, la nuova filosofia AdF per offrire servizi sempre più performanti e al passo con i tempi.

Grosseto: #lontanimavicini, AdF accorcia le distanze e lancia il numero Smart 0564 448844 dedicato ai cellulari, il più diffuso strumento di comunicazione al giorno d’oggi. Nasce così “Attenzione al cliente”, la nuova filosofia AdF per offrire servizi sempre più performanti e al passo con i tempi. Una priorità indifferibile, una novità che risponde alle esigenze di oggi e guarda al mondo di domani.

Dietro ogni utenza c’è una persona, una famiglia, un’impresa o un’organizzazione, donne e uomini con esigenze ogni volta diverse. Con “Attenzione al cliente” le risposte e i servizi saranno cuciti progressivamente sempre più su misura, senza code o attese. AdF sceglie di anticipare il futuro.

Il numero Smart va in questa direzione, dando un nuovo strumento al cliente per essere sempre più vicini. Chiamando lo 0564 448844 si possono fare al telefono tutte le operazioni che prima si sarebbero fatte agli sportelli sul territorio. Non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al proprio piano tariffario: è come chiamare un qualsiasi fisso. Il numero Smart sostituisce infatti il vecchio numero a pagamento 199 114407. Per chi chiama da numero fisso è invece sempre a disposizione il numero verde gratuito 800 887755.

Chiamando il numero Smart (o il numero verde da linea fissa) puoi anche comunicare l’autolettura del contatore e l'attivazione della bolletta online.

L'autolettura è importante per poter effettuare la fatturazione sui consumi effettivi e non su quelli stimati, soprattutto ora che, alla luce delle normative in vigore, gli operatori di AdF non possono effettuare le letture dei contatori a domicilio.

La bolletta web è comoda, sicura ed ecologica. Oltre a far risparmiare carta viene ricevuta comodamente via mail dopo la sua emissione e non sovraccarica il sistema postale, che in questa fase rischia di subire ritardi nelle consegne, non per nostra responsabilità, evitando il rischio che possa arrivare una bolletta scaduta. Con la bolletta web si può effettuare il pagamento comodamente da casa grazie a MyFiora, lo sportello online disponibile anche come app per smartphone e tablet.

Per chi avesse bisogno di supporto ai servizi online è disponibile il numero 0564 448855 (sia da cellulare che da fisso).

Tutti i servizi messi a disposizione da AdF per restare in contatto con l'azienda sono consultabili sul sito www.fiora.it. Non siamo mai stati così vicini, anche se #iorestoacasa.