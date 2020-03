Emergenza Covid-19. 'Gli uffici postali aperti domani 27 marzo'

Grosseto: Questi gli uffici postali aperti venerdì 27 marzo nel turno della mattina, sul territorio provinciale di Grosseto.

Solamente Grosseto Centro in piazza Rosselli e Grosseto succ.le 4 nel quartiere Barbanella saranno aperti anche durante il turno pomeridiano, tutti gli altri solamente nel turno anti-meridiano.

Per il pagamento delle pensioni domani venerdì 26 marzo toccherà ai pensionati che il cognome inizia con le le lettere C-D.

Questo l'elenco degli uffici in ordine alfabetico.

Arcidosso

Bagno di Gavorrano

Capalbio Stazione

Casteldelpiano

Castell'Azzara

Castiglione della Pescaia

Cinigiano

Follonica

Follonica succ. 1 (via della Pace)

Giglio Porto

Grosseto Centro (piazza Rosselli) aperto anche turno pomeriggio

Grosseto succ. 2 (via Scansanese)

Grosseto succ. 4 (zona Barbanella) aperto anche turno pomeriggio

Grosseto succ. 6 (via Adriatico)

Grosseto succ. 7 (zona Cittadella)

Magliano in Toscana

Manciano

Massa Marittima

Monterotondo M.mo

Montieri

Orbetello

Paganico

Pitigliano

Porto S. Stefano

Ribolla

Roccalbegna

Santa Fiora

Scansano

Scarlino Stazione

Seggiano

Sorano