Solidarietà, emergenza Coronavirus, anche la Comunità di Istia d’Ombrone risponde con generosità

Raccolti 2.200 euro e donati alla Asl Toscana sud est, per il Misericordia.

Istia d’Ombrone (Gr): La Parrocchia San Salvatore, la squadra da 'cinghiale 111', l’Associazione Sportiva “I Campini”, la locale sezione Avis e la Pro Loco della frazione d’Istia d’Ombrone nel comune di Grosseto, hanno provveduto a fare una raccolta di fondi e donato 2.200 euro alla Asl Toscana sud est, per essere destinati all’ospedale Misericordia di Grosseto per l’acquisto di materiale per far fronte all’emergenza coronavirus.

“Tutti insieme, espressione del paese, - dice una nota delle varie associazioni - abbiamo voluto dare un contributo fattivo per aiutare nello svolgimento della propria missione chi, tutti i giorni, in prima linea, rischia la propria salute per tutelare la nostra”.

“E’ un piccolo contributo, che però va a sommarsi a quello di tanti altri cittadini e associazioni del territorio e che integra quello ancora più importante che possiamo dare con il nostro quotidiano comportamento”.

“Rimanere a casa, - questo è l'appello delle associazioni di Istia d'Ombrone - ed uscire solo per motivi di estrema necessità per ridurre la trasmissione ed il contagio, sicuramente può rappresentare un contributo assai maggiore di quello economicamente sostenuto ed è un atto di profondo rispetto verso coloro cui abbiamo destinato la nostra iniziativa”.