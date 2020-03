Le due giganti navi ospedale USA in mare contro il Coronavirus

Monte Argentario: In America ieri avranno letto la notizia di Artemare - navi ospedale per la lotta al coronavirus? Ci piace pensarlo, sta di fatto che dopo qualche ora nella conferenza stampa Donald Trump ha dichiarato di essre un presidente in guerra e ha ordinato l’immediato impiego delle due grandi navi ospedale degli Stati uniti di salpare e di posizionarsi in porti strategici per ricoveri urgenti e terapie intensive di contagiati.

Lunghe 272 metri e alte dieci piani, superano come capienza molti ospedali degli Stati Uniti, ognuna nave ha 12 camere operatorie, un reparto di 80 letti per terapie intensive e possono ricoverare fino a 1.000 pazienti e a bordo ci sono sempre 5 mila unità di sangue per le trasfusioni. I pazienti giungono sia in elicottero sia con le sue barche che possono portare 35 persone ciascuna o nelle ambulanze con la nave attraccata in un porto. USNS Comfort citata dal presidente Trump è in rotta verso New York Harbour e la gemella USNS Mercy di stanza a San Diego sarà dislocata a San Francisco o a Seattle nel Pacifico

Lo studio svolto da Artemare riporta tutti gli altri stati che hanno navi ospedale, il Brasile ha le unità navali Pará , Doutor Montenegro , Oswaldo Cruz , Carlos Chagas , Soares de Meirelles , Tenente Maximiano, la Cina le due navi ospedaliere Nankang e Nanyun, le ex navi da trasporto truppe di classe Qiongsha modificate come navi ospedaliere, la Zhuanghe portacontainer convertita, la Daishandao , nota anche come Peace Ark con 300 letti ospedalieri, 20 unità di terapia intensiva e 8 sale operatorie e il Progetto 320 ex nave ospedale russa, l’India la Lakshadweep ex nave passeggeri, l’Indonesia la Dr Soeharso ex nave da sbarco convertita in nave ospedale, il Perù la Puno ex nave passeggeri convertita in nave ospedale, la Russia le navi Irtysh , Svir' e Yenisey, ognuna con 7 sale operatorie, 100 letti d'ospedale e un eliporto e il Vietnam la nave ospedale Khánh Hòa con 20 letti ospedalieri. Le Marine militari dei Paesi che hanno nelle loro flotte portaerei e navi d'assalto anfibie hanno ulteriori possibilità di soccorso sanitario tuttavia, rappresentano solo una piccola parte della capacità complessiva della nave

Nel mondo ci sono anche navi ospedaliere non militari, l'ente benefico internazionale Mercy Ships mantiene la Africa Mercy, un ex traghetto convertito in nave ospedale che ha cinque sale operatorie, un'unità di terapia intensiva con letti per 82 pazienti e il il Ministero spagnolo del lavoro e della previdenza sociale ha due navi l’Esperanza del Mar e la Juan de la Cosa. L’unica unità navale italiana che svolge questo tipo di attività è la nave ospedale Elpis dell’associazione Trapani per il terzo mondo onlus, associazione particolarmente attiva in Madagascar, che con un rimorchiatore restaurato svolge in quei mari interventi di soccorso in caso di calamità naturali ed emergenze.

Questa veloce “fotografia” riporta la consistenze potenzialità sanitaria internazionale con navi che hanno la possibilità di potersi spostare in tempi brevi nei mari del mondo e raggiungere i porti dove c’è più bisogno di aiuto.