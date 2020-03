Etruria Retail: consegna a domicilio della spesa nei due negozi Carrefour di Grosseto

Nei due punti vendita della rete Etruria Retail attivo il servizio per ordinare la spesa e riceverla direttamente a casa.

Grosseto: Da lunedì 16 marzo nei negozi Carrefour Market di viale Luigi Einaudi e nel Carrefour Market Superstore di via Scansanese a Grosseto è attiva la consegna della spesa a domicilio.

Per usufruire del servizio basta collegarsi al sito www.sunmarket.it per il negozio di via Einaudi e chiamare il numero di telefono 3351313620 per il supermercato di via Scansanese.

I dettagli del servizio di consegna a domicilio. Per ordinare basta comunicare la lista della spesa in maniera dettagliata, completa di quantità e dichiarare le proprie generalità, nome e cognome, indirizzo e numero di telefono. Il servizio è attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 16 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11. La consegna è prevista all’indirizzo indicato e negli orari concordati al costo di 5 euro.

Le ordinazioni e le consegne potrebbero subire modifiche o ritardi a seconda degli aggiornamenti delle normative vigenti e dell’organizzazione interna dei negozi. I due negozi Carrefour di Grosseto fanno parte della rete di vendita Etruria Retail, azienda toscana leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell'Italia centrale.