Coronavirus: Commissario prefettizio aggiorna i cittadini follonichesi. 'C'è un nuovo caso in quarantena preventiva'

Tortorella: Aggiornamento sui dati e attenzione ad assumere comportamenti corretti anche durante il fine settimana.

Follonica: “Vorrei ringraziare i cittadini follonichesi - dice il Commissario prefettizio Alessandro Tortorella – per come stanno gestendo il momento di crisi epidemiologica in atto, con correttezza e responsabilità individuale.

La sensibilità che ognuno dimostra è sintomo di civiltà e consapevolezza, non solo per noi stessi e per la nostra famiglia.

Sollecito ad una particolare attenzione il fine settimana, quando solitamente siamo portati a gestire il nostro tempo libero con maggior leggerezza…ecco, in questo momento vi chiedo attenzione e vi sollecito a seguire le regole e stare a casa, muovendosi solo per situazioni di necessità comprovata”.

In merito all’aggiornamento dei dati, rispetto alla comunicazione di ieri, si è aggiunta una persona in quarantena preventiva, con sorveglianza attiva. Ad oggi quindi la situazione a Follonica è la seguente:

-1 caso di Coronavirus accertato. La persona, di 65 anni, è ricoverata in ospedale ed è quindi gestita dal servizio sanitario. I familiari sono stati posti in quarantena preventiva con sorveglianza attiva.

Ad oggi, le ordinanze di quarantena preventiva con sorveglianza attiva sono n.19:

n.2 ordinanze scadono lunedì 16 marzo

n.4 ordinanze scadono martedì 17 marzo ’20

n.11 ordinanze scadono mercoledì 18 marzo

n.2 ordinanze scadono domenica 22 marzo

Le ordinanze di quarantena preventiva hanno una tempistica di 14 giorni: si tratta di persone asintomatiche he sono state a contatto stretto con probabili casi di Covid 19. Al termine della quarantena e in assenza di sintomi, le persone possono riprendere le normali attività, seguendo il DPCM del 11/3/2020.

La situazione è sotto controllo e monitorata costantemente dal Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana sud est. I controlli sul rispetto delle ordinanze emesse è svolto quotidianamente dal Comando della Polizia Municipale".