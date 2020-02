Confagricoltura al fianco delle aziende e per le aziende

Previsti cinque incontri itineranti nelle province di Grosseto, Livorno e Pisa, sulle novità sindacali, fiscali e tecniche che investono il mondo agricolo.



Grosseto: Confagricoltura sempre più al fianco delle aziende. L’associazione del mondo agricolo ha inteso organizzare un primo ciclo di incontri sul territorio per i propri soci, anche alla luce delle principali novità che attengono al settore agricolo.

Gli incontri verteranno su tre aree principali: la “Sindacale”, con il contratto di appalto in agricoltura, la previdenza del lavoro autonomo e l’iscrizione all’INPS dei datori di lavoro agricoli, quella “Fiscale” in cui sarà posta attenzione al credito di imposta e al regime fiscale in agricoltura ed infine la “Tecnica” in cui sarà sviscerata al normativa sui contenitori di gasolio, l’agriturismo la Normativa AUA e somministrazione alcolici, la misura 11.1 e l’introduzione all’agricoltura biologica.

“L’idea di organizzare incontri che hanno per oggetto temi così importanti - commenta Attilio Tocchi, il presidente di Confagricoltura Grosseto - è emersa non solo dalla necessità di tenere aggiornate le nostre aziende, perché informazione significa consapevolezza e quindi competenza, ma anche la prerogativa, che vogliamo assolutamente rilanciare, dell’ascolto attivo verso le loro istanze e le problematiche che vivono quotidianamente. Insomma, essere al fianco delle aziende in maniera proattiva e produttiva, per dirla come recita il sottotitolo di questa iniziativa che Confagricoltura Costa Toscana ha declinato nei tre territori di Grosseto, Livorno e Pisa.”

Il primo dei cinque eventi è previsto a Grosseto martedì 3 marzo dalle ore 16 alle 18,30 nella sede di Confagricoltura, in via Aurelia Antica 46 per poi spostarsi il 4 marzo a Pisa, sempre dalle 16 alle 18,30 nella sala Arcenni dell’Agricola Industriale macchine Srl” in località Fornacione, 60 a Capannoli. Il 6 marzo invece si raggiungerà la provincia di Livorno a Cecina dalle ore 10 alle 12,30 nella sede di Confagricoltura Livorno in via Aurelia Sud 6/b. Il 13 marzo si torna in Maremma a Castel del Piano dalle 10 alle 12,30 nella sala consiliare comunale in via Marconi, 9 e il 26 marzo l’ultimo appuntamento è quello di Pitigliano nella Sala Petruccioli, dalle 15 alle 17,30 in piazza Fortezza Orsini, 25.