Ispettori ambientali: continuano le sanzioni a chi sporca o getta i rifiuti in strada

Commissario Tortorella: "Continuano le sanzioni, da 50 a 150 euro, a chi sporca o getta i rifiuti in strada, grazie al servizio degli ispettori ambientali di Sei Toscana. Contribuiamo a rendere Follonica pulita”.

Follonica: Continua il controllo degli ispettori ambientali sul territorio follonichese. Pochi giorni fa sono state emesse altre due sanzioni grazie al controllo ormai costante che da qualche anno è stato organizzato a Follonica.

Questa volta il motivo è stato l’abbandono di sacchi dei rifiuti a terra in prossimità dei cassonetti, in Via Santini e in Via Argentarola.

"Un buon lavoro degli ispettori ambientali che penalizza giustamente chi sporca o getta i rifiuti in strada – dice il Commissario prefettizio Tortorella – l’azione sanzionatoria è un deterrente talvolta necessario per intervenire e tutelare la città, ma anche quei cittadini, la maggior parte fortunatamente, che assumono comportamenti corretti.

L’istituzione della figura di ispettore ambientale, effettuata già nel 2018, è condivisibile, e rende parte attiva ogni cittadino, che può anche segnalare atteggiamenti scorretti a Sei Toscana o al Comune di Follonica, così da intensificare la normale azione di controllo, già molto intensa, degli ispettori”.

Gli ispettori elevano sanzioni che vanno dai 50 ai 150 euro.