'Libri: ‘esperienza sul campo’, gli effetti del Servizio civile in Toscana

Martedì 25 febbraio alle 10 in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, la presentazione del libro-indagine “Sviluppare valore nell’esperienza sul campo” di Valerio Martinelli e Alessandro Zuiti. Porterà i saluti il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Chiuderà i lavori il consigliere Andrea Pieroni.

Firenze: Verificare se, in quadro socio-economico come quello odierno, l’esperienza del servizio civile possa contribuire a creare opportunità e condizioni vantaggiose per i giovani che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro, tentando di misurarne l’impatto sull’attivazione e sullo stato di occupazione dei soggetti e analizzando coloro che hanno svolto pienamente il servizio civile e gli idonei non selezionati.

È quanto si propongono di fare, offrendo molti spunti di riflessione, Valerio Martinelli e Alessandro Zuiti, autori del libro-indagine “Sviluppare valore nell’esperienza sul campo. Gli effetti del Servizio civile in Toscana” (edizioni Franco Angeli), che sarà presentato domani, martedì 25 febbraio alle 10, nella sala Gonfalone del palazzo del Pegaso.

Ad aprire l’incontro, i saluti del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. Alla presentazione, che sarà coordinata dal giornalista Leonardo Testai, interverranno Emiliano Manfredonia, vicepresidente nazionale Acli, Matteo Bracciali, responsabile nazionale del Servizio civile Acli, e Valerio Martinelli, Phd student alla LUMSA, coautore del libro. Concluderà l’incontro il consigliere regionale Andrea Pieroni.