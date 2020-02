Il Carnevaletto da 3 Soldi incorona la nuova sovrana: ecco chi è

Orbetello: La reginetta del Carnevaletto 2020 è Caterina Speciale del rione Stazione, questo il verdetto della giuria arrivato al termine della quarta sfilata che si è distinta, come di consueto, per partecipazione e divertimento, ma durante la quale non è mancato un pensiero anche all'immensa tragedia avvenuta a Sciacca.

Prima domenica di premiazioni per il Carnevaletto da 3 Soldi di Orbetello durante le quali, oltre all'incoronazione della nuova sovrana, sono state anche consegnate le coppe alle maschere e ai gruppi più belli.

“Ringrazio molto tutti coloro che mi hanno sostenuta” a dirlo, visibilmente emozionata, la nuova Reginetta della manifestazione al momento dell'elezione, che ha ereditato la corona di Eleonora Castiglione, eletta nel 2019. Ad aggiudicarsi invece la coppa di maschera più bella è Venom, seguito dal Pagliaccio, dalla Dama nera e dall'Unicorno. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore gruppo da 2 a 4 è Notti d'oriente, seguito dai Pierrot innamorati, da Il circo e i Pinguini in fuga. La carica dei carrillon è invece il gruppo oltre 5 che si è aggiudicato la vittoria, incantando il pubblico del Carnevaletto con la propria simpatia, seguito dal gruppo Oltre l'arcobaleno secondo classificato, da I nemici di Batman che si aggidicano il terzo posto e dal gruppo Gioco contro l'azzardo, quarto classificato.



Anche se il Carnevaletto è una festa, gli organizzatori hanno comunque chiesto un momento di raccoglimento in memoria del piccolo Salvatore, bambino di 4 anni tragicamente scomparso a seguito di una caduta da uno dei carri del carnevale di Sciacca in Sicilia “Ringraziamo la piazza del Carnevaletto – spiegano dall'associazione - che si è ammutolita, osservando un minuto silenzio per esprimere vicinanza alla famiglia del piccolo e all'intera comunità di Sciacca. Non potevamo ignorare un evento del genere e la nostra comunità si stringe in un grande abbraccio intorno a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia terribile”.