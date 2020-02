Ultima settimana del Carnevale 2020

Ultimi giorni di carnevale a Follonica che si avvia a concludere il programma di eventi e manifestazioni della 53a edizione delle sfilate in maschera.

Follonica: Tre sono gli appuntamenti collaterali che faranno da anteprima all'ultima sfilata in programma domenica 23 febbraio.

Da lunedì scorso e fino alla fine del mese è in allestimento il concorso "Vetrine vestite a carnevale" a cura della Pro Loco Follonica, del centro commerciale naturale La Dolce Vita e della fondazione Noi del Golfo, con numerosi negozi della città che hanno allestito le proprie vetrine a tema carnevalesco; la giuria è in questi giorni a lavoro per scegliere l'esercizio commerciale vincitore che sarà svelato al termine del carnevale.

Ma il carnevale è anche amicizia e solidarietà e come ogni anno tornano gli appuntamenti con gli anziani della residenza Marina di Levante e con il centro diurno La Ginestra: giovedì 20 dalle ore 15 presso la colonia di Senzuno sarà la volta del Carnevale degli anziani a cura di Rino Magagnini ed Assunta Caruso e la partecipazione dei volontari dei rioni che trascorreranno un pomeriggio con gli ospiti della residenza; venerdì 21 invece presso La Ginestra in via dell'Agricoltura 571 spazio al Carnevale dell'amicizia organizzato da Rino Magagnini e Assunta Caruso con la collaborazione di Paolo Buti e di Italia Nostra Maremma Toscana.

Il gran finale del carnevale follonichese è in programma domenica 23 febbraio dalle ore 14,30 con l'ultimo corso mascherato che si concluderà alle 17,30 con la proclamazione del carro e della mascherata a terra vincitrici dell'edizione 2020 in piazza XXV Aprile, il rogo del re concluderà definitivamente la manifestazione dando appuntamento al carnevale estivo ed alle sfilate del febbraio 2021.