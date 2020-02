Parco nazionale Arcipelago Toscano lancia le prenotazioni immediate online anche per Pianosa

Un nuovo format che facilita l’acquisto dei servizi per l’Isola piatta.

Portoferrario: Visto il successo delle prenotazioni online per le isole di Montecristo e Gorgona, il Parco nazionale Arcipelago Toscano ha previsto le prenotazioni immediate online anche per Pianosa.

Si tratta però di una nuova formula di visita, prenotabile solo online, riservata solo a 8 date a maggio e giugno 2020, di 50 posti ciascuna, con una combinazione che prevede una guida dedicata al visitatore a disposizione tutto il giorno per svolgere trekking, visita al paese e visita al nuovo museo della scienza di prossima apertura.

La partenza è da Piombino ed è previsto la scalo a Marina di Campo. E’ importante leggere tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione e di pagamento e le condizioni del servizio che sono descritte in dettaglio sul sito delle prenotazioni online già attivo raggiungibile a questo link:

https://prenotazioni.islepark.it/pianosa/ . E’ comunque sempre a disposizione anche l’ufficio info Park al tel. 0565 908231

Per chi non conosce l’isola di Pianosa. Informazioni storiche e naturalistiche sull’Isola http://www.islepark.gov.it/visitare-il-parco/pianosa