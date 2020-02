Recondite Armonie: Il celeberrimo Requiem di Mozart K626 per Coro, Soli e Orchestra verrà eseguito al Teatro Moderno

Appuntamento per domenica 22 Marzo alle ore 18.00 con oltre 100 esecutori sul palco!

Grosseto: Protagonisti della produzione il Coro del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, la Corale "Giacomo Puccini" di Grosseto, I Madrigalisti di Magliano in Toscana, Vivace Orchestra Giovanile Città di Grosseto; solisti il baritono David Maria Gentile, il tenore Rosario Cantone, il contralto Antonia Salzano e il soprano di fama internazionale Maria Grazia Schiavo. Dirige il Maestro Walter Marzilli!

Il concerto, apre la settima edizione del Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie” che si protrarrà per tutta la primavera fino alla fine di Giugno coinvolgendo grandi interpreti della classica, formazioni cameristiche, orchestre e giovani promesse.

Il costo del biglietto é di 15 euro intero, 10 euro ridotto per soci Recondite Armonie e under 25, gratis per i bambini sotto i 10 anni di età.

Prevendita tutti i giorni all' Edicola La Pace di Grosseto (Via della Pace, davanti la Chiesa del Sacro Cuore).

Per informazioni e tesserarsi a Recondite Armonie per l'anno 2020 chiamare la segreteria 3206812722 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - https://www.reconditearmonie.com/