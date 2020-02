Si assegna a Boccheggiano il Premio Nazionale alla miglior farina di castagne

Montieri: Sabato 8 e Domenica 9 febbraio a Boccheggiano, due intere giornate dedicate al Premio Nazionale Farina di Castagne, manifestazione giunta alla quinta edizione.

Domenica pomeriggio, l’Associazione Italiana Assaggiatori Farina di Castagne, unico ente autorizzato in Italia per questo scopo, proclamerà la miglior farina di castagne italiana che sarà premiata dal sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.

Mentre la giornata di sabato si aprirà con una visita guidata ai castagneti, con il Dottor Maltoni. Nel pomeriggio a partire dalle 15:00 si terrà un convegno alla presenza di A.N.C.I. Toscana, che verterà tutto intorno al tema delle castagne con un ampissimo spettro, si parlerà di “filiera castanicola”, “paesaggio del castagno”, “politiche regionali”, “recupero e conservazione ambientale” e molto altro ancora.

Due giorni tutti all’insegna del frutto principe delle nostre colline, che vedrà protagonisti esperti dell’agroalimentare, pasticceri, coltivatori, cuochi e ristoratori e ovviamente i produttori delle farine provenienti da ogni regione. Il tutto allietato da musica, degustazioni, incontri e ristoranti che proporranno menù a base di castagne!

Nata nei primi anni del nuovo millennio come reazione organizzata all'abbandono della cultura del castagno e non solo della sua coltura, l'Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma si è da subito imposta come un baluardo indispensabile per difendere e valorizzare un patrimonio unico ed irrinunciabile, un frutto che racconta la storia di un territorio, la sua economia, i suoi valori ed i suoi abitanti: la castagna.

L'Associazione ha nel tempo creato tutta una serie di manifestazioni collaterali con lo scopo di rendere vive, attuali e visibili le eccellenze che ruotano attorno alla castagna ed ai suoi derivati. Coinvolgendo e collaborando con tutte le Associazioni Castanicole limitrofe.

A partire dal 2007, a Boccheggiano grazie all’A. V. C. A. M., nasce Il Premio Regionale della farina di castagne con l’obiettivo di valorizzare questo tradizionale prodotto del territorio, incentivare la filiera castanicola e creare canali commerciali per i suoi prodotti.

Dal 2016, con il supporto del comune Montieri, il premio passa da concorso regionale a Premio nazionale, catturando l'interesse di oltre 50 realtà italiane.

L'impegno che attende l'Associazione non è da poco ma con il supporto dei Comuni maremmani di riferimento (Massa Marittima, Montieri...) e con la collaborazione del CNR, con il supporto tecnico di Slow Food e il contributo di Enel Green Power, si è consapevoli di creare attorno ad una produzione tipica che ha segnato per secoli la vita di intere popolazioni rurali del territorio italiano, un'occasione per condividere valori, risorse e prospettive nel segno del lavoro, della qualità, del confronto e della trasparenza.

Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma c/o Comuni Montana Colline Metallifere - Piazza Dante Alighieri, 4 58024 Massa Marittima

www.castagnaaltamaremma.it