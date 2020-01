Il ROTARY di Anna Scotto testimonial della rinascita del Corso antico 'vista mare' di Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Venerdi 24 gennaio sera presso il ristorante “Sfizio 2 punto zero” nel Corso storico di Porto S. Stefano si sono riuniti i soci con amici del Rotary Club Monte Argentario, presieduto dall’avvocato Anna Scotto.

La scelta di questo luogo per il loro conviviale da rappresentanti locali del più importante e antico sodalizio internazionale, composto da 1 milione e duecentomila persone di quasi tutti i paesi del mondo che si impegnano, sulla base di valori condivisi e di amicizia per il bene di altri, è il riconoscimento della tanto auspicata rinascita della via più antica e importante del paese, caratterizzata da lontane tradizioni e da una certa importanza nella struttura dello stesso come collegamento tra i due porti. Ad onor del vero la presidenza Scotto dal suo insediamento nello scorso luglio ha scelto per i suoi eventi culturali i posti più belli “vista mare” del Promontorio argentarino, come Le Chicche di Cala Moresca e l’Hotel Torre di Cala Piccola, svolgendo così anche un’importante azione di promozione di questo bellissimo territorio, famoso nel mondo come posto di mare.



Negli ultimi anni Corso Umberto I aveva avuto una specie di degrado, perdendo la sua importanza e frequentazione e così l’amministrazione comunale in carica del Sindaco Franco Borghini ha disposto importanti lavori di riqualificazione che vanno dalla manutenzione straordinaria con rifacimento di parte del manto stradale e di una porzione di fognatura, delle piazze panoramiche con dotazione di rampe per accesso ai disabili, nuovo arredo urbano, opere edili di predisposizione per la futura dotazione di sistemi informativi tecnologici con piattaforma digitale e opere edili di predisposizione per l'accesso alla rete wifi.



Il Ristorante “Sfizio 2 punto zero” della famiglia Consolandi, ristoratori con 28 anni di attività, è erede dello storico Ristorante "Da Siro all'Argentario" aperto sin dal 1958, ha una notevole capienza ed una posizione strategica per la sua terrazza panoramica, situata proprio sopra l'acquario comunale di Monte Argentario, dove la vista spazia dal porto al lungomare di Porto Santo Stefano, dalla costa di fronte con il tombolo della Giannella, passando per Talamone e parco dell'Alberese sino alla cornice di sfondo con le colline di Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano e ed i monti dell'Amiata.





La serata del Rotary Club Monte Argentario ha visto la presentazione del libro della dottoressa Francesca Mariotti dal titolo “L'alterità nella tradizione ebraico-cristiana”. Artemare Club contigua al Ristorante Lo Sfizio 2.0 con la sua sede ha fatto trovare ai partecipanti i fiori gialli e blu dei suoi colori sociali, benvenuto previsto dal galateo tra associazioni.