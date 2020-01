Influenza stagionale, accessi nella norma al Pronto Soccorso del Misericordia

Grosseto: In riferimento all'intervento del consigliere di Forza Italia, Sandro Marrini, dal titolo “Al Misericordia emergenza posti letto con il picco influenzale.

La Asl intervenga”, la Asl Toscana sud est precisa che da mesi si parla di influenza stagionale, come ogni anno, e da mesi anche la Sud Est è pronta ad accogliere i pazienti che hanno bisogno di cure.

Al momento, nel grossetano, come nelle province di Siena ed Arezzo, non si è verificato nessun picco, atteso probabilmente per il prossimo mese di febbraio. Al Pronto Soccorso del Misericordia è stato registrato un incremento degli accessi nella norma stagionale e in linea con le previsioni, che ha interessato prevalentemente persone anziane e pazienti fragili, con malattie croniche che contraggono più facilmente l'influenza avendo un organismo già debilitato.

In ogni modo, anche in caso di ulteriore aumento dell'afflusso di pazienti e necessità di eventuale successivo ricovero, l'Azienda predispone di un piano di intervento, in ogni stabilimento ospedaliero, per organizzare risorse di personale dedicate e spazi di degenza, come previsto da normativa regionale in questi casi.