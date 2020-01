Massa Marittima. Disponibili i moduli per il contributo regionale a sostegno delle famiglie con minori disabili

Massa Marittima: Il Comune rende noto che è disponibile la modulistica della Regione Toscana necessaria per la presentazione delle domande di contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili per il 2020.

Il contributo annuale è pari a 700 euro per ogni minore disabile in presenza di una accertata condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo. Le richieste di concessione del contributo vanno presentate al Comune di Massa Marittima e ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020.

L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a condizione che questi faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti. Sia il genitore sia il figlio disabile devono essere residenti in Toscana da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo. Il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 29.999 euro.

Il Comune, tramite procedura telematica regionale, provvede all'inserimento, all'istruttoria ed alla validazione della richiesta. Solo dopo la Regione provvederà al relativo pagamento. Il modulo per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Massa Marittima al piano primo del municipio in Piazza Giuseppe Garibaldi 10, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, oppure si può scaricare dal sito: www.comune.massamarittima.gr.it, per informazioni tel. 0566906246.