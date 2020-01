Magliano, pronti lavori pubblici per 500mila euro

Cinelli: “Si inizierà nelle prossime settimane e saranno completati entro fine anno”.

Magliano in Toscana: “Circa 500mila euro di nuovi lavori su tutto il territorio comunale per il 2020 che andranno a sommarsi a quelli già in corso d'opera o realizzati”. Il Sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli annuncia un nuovo piano di interventi pubblici, approvato in giunta a fine dicembre, che coinvolgerà le frazioni ed il territorio aperto a partire dalle prossime settimane e per tutto il corso dell'anno. Opere pubbliche attese da tempo e poste come obiettivo nel programma elettorale del sindaco.

“Due saranno gli interventi sugli ambulatori delle frazioni – annuncia Diego Cinelli- per un totale di 25 mila euro. A Pereta è in programma la ristrutturazione, con imbiancatura e sostituzione degli impianti elettrici oltre che di alcuni arredi, mentre a Sant'Andrea, oltre agli interventi sull'arredamento e sull'impianto elettrico, è previsto il rifacimento del tetto, la sistemazione dei soffitti e la ristrutturazione del bagno”.

A Montiano saranno investiti 45mila euro per la realizzazione dei bagni pubblici. “Li realizzeremo ex novo – afferma il sindaco- con la demolizione dei vecchi e la nuova struttura che sarà composta da tre bagni, di cui uno per persone con disabilità”. A Sant'Andrea l'impianto sportivo subirà un vero e proprio restyling. “Investremo 120mila euro totali – afferma il sindaco- con la realizzazione di nuovi bagni pubblici a servizio dell'impianto sportivo che sarà recintato, così come realizzeremo la nuova recinzione dell'impianto di gioco.

La struttura sarà poi riqualificata con un impianto di illuminazione a led, la realizzazione di un nuovo spogliatoio per l'arbitro e di un'infermeria”. Due saranno gli intereventi sui parchi gioco di Montiano, quello del Rialto e quello di Via Guido Belvedere Santini.

“I due parchi saranno riqualificati – afferma Cinelli- saranno ristrutturati i giochi e sarà posata la superficie anti trauma. L'investimento totale sarà di 30 mila euro”. Un altro progetto, con uno sguardo rivolto al futuro, sarà quello sul palazzo comunale di via Garibaldi a Magliano. “Vi investiremo 120 mila euro – afferma il Sindaco – di cui 40mila che serviranno per il trasferimento dell'archivio storico con collaudi e prove di carico, mentre i restanti serviranno per rifare il tetto. Il prossimo obiettivo sarà quello di ristrutturare tutto il palazzo realizzandovi la sala consiliare, il restauro dell'archivio storico e la realizzazione di un ascensore”.

Il Comune guarda anche alla sicurezza. “Abbiamo affidato alla società NetSpring 50mila euro di lavori per il posizionamento venti nuove telecamere sul territorio aperto del Comune – annuncia il sindaco- Andranno a sommarsi alle ventisei già operative nei paesi per un totale di quarantasei telecamere che presidieranno tutto il comune”. Venticinque mila euro saranno investiti per la nuova illuminazione. “In località Collecchio – afferma il Sindaco- posizioneremo due lampioni alimentati da fotovoltaico, così come richiesto dai residenti. A Magliano saranno sistemati sette nuovi lampioni: due nella strada della Marsiliana e cinque in via del Madonnino”.

A Pereta è stato approvato l'ampliamento del nuovo parcheggio. “Anche in questo caso si tratta di un intervento atteso – spiega il Sindaco- per un investimento totale di 80 mila euro”. Un piano di investimenti che darà risposte ai cittadini. “Ancora una volta – afferma Diego Cinelli- grazie al lavoro degli uffici possiamo annunciare opere attese da tempo, che rientrano nel nostro programma. Verranno realizzate a partire dalle prossime settimane e che coinvolgeranno tutto l'arco del'anno, ma soprattutto che saranno distribuite su tutte le frazioni e sul territorio aperto. Sintomo di un'amministrazioneche guarda a tutti i cittadini ed a tutte le realtà che coinvolgono il Comune di Magliano in Toscana”.