Fondo indennizzo risparmiatori, scatta la proroga ad aprile per le domande

Confconsumatori: tutti i requisiti per presentare la richiesta di accesso al Fir.



Grosseto: Con la Finanziaria dell’anno 2020 è stato differito, dal 22 febbraio al 18 aprile 2020, il termine per la presentazione delle domande di accesso al Fir, il Fondo indennizzo risparmiatori.

Il Fir è destinato a indennizzare gli azionisti e obbligazionisti (subordinate) delle 4 banche – Banca popolare dell’Etruria, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti – in liquidazione coatta amministrativa nel 2015, nonché delle due banche venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca). «Confconsumatori – fanno sapere dall'associazione – ritiene utile lo slittamento del termine, considerando che dalle nostre sedi sono stati riscontrati ritardi poco giustificati nell’emissione dei certificati di possesso (indispensabili) e del costo storico dei titoli da parte delle banche che hanno acquisto le banche fallite».

I risparmiatori grossetani possono rivolgersi alla sede di via della Prefettura 3 (telefono 0564 417849; per emergenze è possibile chiamare anche il numero 328 7958074). Per il resto della Toscana i recapiti sono sul sito www.confconsumatoritoscana.it .

«Si ricorda – fanno sapere ancora dall'associazione – che ai fini della presentazione della domanda non sono indispensabili i limiti di reddito imponibile (35mila euro) e patrimonio mobiliare (100mila): è possibile documentare il misselling, ovvero l’errore delle banche nella vendita dei titoli in quanto non adeguati e non appropriati per il cliente». Per la Toscana i risparmiatori possono chiamare anche il numero 328 7958074 e contattare le varie sedi territoriali individuando i recapiti sul sito www.confconsumatoritoscana.it