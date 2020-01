‘Magliano ricorda Pino Daniele a 5 anni dalla scomparsa’

Magliano in Toscana: Cinque anni fa l'Italia piangeva l'improvvisa scomparsa di uno dei suoi cantautori di maggior talento: Pino Daniele.

Pino, nonostante il suo essere e sentirsi napoletano, si era innamorato della Maremma ed in particolare di Magliano e a pochi chilometri di distanza vi aveva comprato casa e qui risiedeva quando non era impegnato nelle sue tournée in Italia ed all'estero.

Pino era uno di noi e qui voleva riposare. Ricordo ancora la corsa contro il tempo per assegnargli la cittadinanza onoraria e permettergli di esaudire il suo desiderio di riposare nel nostro cimitero, essendo la sua casa situata di poco oltre il confine comunale. Fui onorato di esaudire il suo auspicio, nonostante l'enorme dolore di dover compiere questo atto post mortem, anche per la sua giovane età, consapevole che avrebbe avuto molto da dare alla famiglia, alla nostra comunità ed alla musica italiana, tanto che nel periodo in cui ho avuto la fortuna di frequentarlo mi aveva parlato di avere dei progetti importanti per il nostro territorio.

Ricordo ancora la commozione nel consegnare, il 22 gennaio 2015 in consiglio comunale, la pergamena alla figlia Cristina e quella di veder esaudito il desiderio del cantante con la tumulazione nella cappella che si trova nella parte alta del cimitero di Magliano. Un luogo visitato da tante persone proveniente dall'Italia e dall'estero e che mantiene vivo il ricordo di un grande artista che tutti noi abbiamo amato e di una persona che ha a sua volta amato la Maremma e Magliano tanto da averlo sentito sin da subito uno di noi.

A cinque anni di distanza, se la famiglia ce lo consentirà, vorremmo progettare e organizzare a Magliano un grande evento in ricordo del nostro cittadino Pino Daniele.