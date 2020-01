Magliano e Montiano, dal 7 gennaio parte il servizio di spazzamento meccanizzato

Cinelli e Vichi. “Attenzione ai divieti di sosta”.

Magliano in Toscana: Cambia dal prossimo 7 gennaio il servizio di spazzamento meccanizzato nel Comune di Magliano. Due volte al mese, il secondo e terzo martedì, infatti Sei Toscana opererà nelle frazioni di Montiano e nel capoluogo Magliano.

“La novità – spiega l’assessore all’ambiente Amanda Vichi- coinvolgerà ogni volta metà di ciascun paese. Un giorno, dunque, verrà effettuato in una parte di Magliano ed in una di Montiano, la volta successiva nell’altra porzione dei due paesi”. L’amministrazione ha già provveduto a segnalare gli interventi.

“Il servizio di spazzamento meccanizzato – sostiene l’assessore- durerà circa due ore e sono già stati segnalati i divieti di sosta. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, di cui comprendiamo il disagio, perché solo senza i mezzi parcheggiati è possibile procedere, oltre alla pulizia anche alla sterilizzazione delle strade”. Il Sindaco Diego Cinelli ritiene che la misura sia necessaria per garantire una migliore pulizia delle frazioni.

“Sappiamo, così come avviene con tutte le attività innovative, che soprattutto i residenti potranno avere qualche difficoltà – sostiene il primo cittadino- ma sono necessarie per permettere una migliore pulizia del nostro territorio comunale e per un servizio efficiente per i paesi”.