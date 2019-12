Babbo Natale Cisom in Pediatria

Grosseto: Il Gruppo Grosseto Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta con il prezioso e generoso contributo di Andreini Giocattoli – Toys Center Grosseto, ha organizzato una visita presso il Reparto di Pediatria ed il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale della Misericordia – Azienda USL Toscana sud est del Capoluogo Maremmano, durante la quale sono stati distribuiti giocattoli a tutti i piccoli ospiti presenti.

L’evento è stato promosso per donare un momento di gioia ai bambini che hanno accolto il Babbo Natale Cisom con grande allegria.

“Abbiamo deciso di adoperarci per allietare i bimbi che durante le festività hanno dovuto ricorrere alle amorevoli cure dei sanitari della struttura ospedaliere grossetana” – queste le parole del Capo Gruppo che precisa – “quando abbiamo proposto ai titolari di Andreini-Toys di sostenere la nostra iniziativa c’è stato un immediato riscontro tant’è che la principale preoccupazione dei responsabili sin dall’inizio è stata quella di poter accontentare il maggior numero di bimbi, riuscendoci totalmente”.

Nel 2020 ricorrerà il 50° anniversario della fondazione del Cisom, avvenuta il 24 giugno 1970, data in cui l’Ordine di Malta attivo da 900 anni nell’aiuto dei poveri, dei malati e degli ultimi, festeggia in tutto il mondo il suo Patrono San Giovanni Battista. I soccorritori Cisom intervengono in occasione di gravi calamità come strumento di Protezione Civile per l'Italia. Il Corpo è costituito da oltre 4.500 volontari tra cui medici, infermieri, psicologi e specialisti del soccorso in mare, movimentazione terra etc organizzati sul territorio in Raggruppamenti, Gruppi e Sezioni ed ancora, Nuclei specialisti quali Unità cinofile, Vepi e Colonna cucine.

Anche l’articolazione periferica di Grosseto, già attiva nel campo sociale, sanitario e religioso ha da poco un’aliquota di volontari abilitati come operatori di Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Toscana.

I “baschi rossi”, copricapo che da sempre contraddistingue il volontario Cisom, sono alla continua ricerca di nuovi elementi da formare. Dal Cisom vogliono spiegare brevemente il perché del colore rosso del basco: “deriva da quello della dalmatica con croce latina bianca che i cavalieri indossavano sull’armatura durante la battaglia e che ancora oggi, i professi, indossano al momento dell’investitura. Oggi, invece, sono altre le battaglie che vedono protagonisti i volontari Cisom che contrastano diuturnamente la povertà, la malattia, la sofferenza, la solitudine e le crisi umanitarie”.

Dalla segreteria Cisom informano che sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso gratuito di protezione civile che si terrà sabato 18 gennaio e sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 14:00 alle 20:00 presso la sede del Gruppo in v.le Ferrucci n. 11; i posti sono limitati e sono già molte le richieste pervenute. Tutte le info possono essere richieste direttamente al Cisom oppure visitando la pagina ufficiale di Facebook e il profilo Instagram.

Il Capo Gruppo con l’approssimarsi della fine dell’anno intende ringraziare coloro che a vario titolo hanno contribuito al buon esito di tutte le iniziative e i volontari Cisom: “la nostra è una missione e come tale la viviamo ogni giorno. Ad esempio in occasione della visita in pediatria i volontari presenti hanno fatto di tutto per partecipare; Luca Calani - il nostro Babbo Natale - ha riposato solo lo stretto necessario dopo aver smontato dal turno di notte, Federico Lazzerini ha saltato il pranzo perché ha raggiunto l’ospedale al termine della giornata di lavoro e Renata Sienko, abitando fuori città, ha dovuto percorrere diverse decine di chilometri” – continua il Capo Gruppo – “abbiamo ottenuto dal Toys di Grosseto un quantitativo tale di giocattoli che, non solo abbiamo potuto soddisfare i piccoli in pediatria e nel pronto soccorso pediatrico, ma potremo rendere felici altri bimbi meno fortunati di una parrocchia, in occasione dell’Epifania. Seduli in accurrendo, alacres in succurrendo – Tempestivi nell’accorrere, efficaci nel soccorrere. Questo è il nostro motto”.