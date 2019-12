Giovane gigliese al comando della M/N Costa Atlantica

“Sempre alta la marineria gigliese con i suoi comandanti sparsi per il mondo”.

Isola del Giglio: L’associazione “Comandanti Oggi” festeggia il giovane quarantaduenne gigliese Alessandro Arienti, persona intraprendente e altamente preparata al comando della nave da passeggeri Costa Atlantica 292 metri di lunghezza per 32 di larghezza con una stazza di 86Mila tonnellate trasporto passeggeri 2680 equipaggio 900, nave che attualmente sta operando in Asia e Oceano Pacifico.

Entrato in quella grande compagnia come allievo ufficiale di Coperta nel 2003, ha seguito tutto il percorso professionale con ottimi risultati tanto è che già dal 2013 ha svolto la funzione di Comandante in seconda.

Adesso, dopo tutta una serie di corsi e esami, non solo riguardanti la materia marinaresca ma anche test psicoattitudinali, Alessandro ha raggiunto l’apice della sua carriera con questo grande riconoscimento che la compagnia costa crociere gli ha voluto rappresentare.

Il ruolo del Comandante non consiste solo nella conduzione della nave ma una serie di compiti e responsabilità, diritti e doveri, che esulano e si sovrappongono alla navigazione.

A babbo Giacomo, mamma Annamaria, ai suoi figli e alle sorelle, - conclude l’associazione Comandanti Oggi - giungano i nostri più sinceri complimenti e congratulazioni, ai quali si uniscono anche quelli del Direttore responsabile e della Redazione di maremmanews.it