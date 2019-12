Anziani non autosufficienti ed Rsa, l’impegno della Asl Sud Est nel Grossetano

La risposta del Direttore dei Servizi Sociali Lia Simonetti al consigliere Marchetti.

Grosseto: In Maremma gli anziani non autosufficienti in attesa di accesso alle Rsa sono 75, inclusi i 16 che per scelta personale non hanno utilizzato i titoli. Inoltre nel 2019 il budget per le quote sanitarie, nell’intera Società della Salute grossetana, è stato aumentato di oltre 83 mila euro.



Sono questi i termini dell’impegno che la Asl Toscana sud est, insieme alla Regione, porta avanti sul fronte delle Rsa e degli anziani non autosufficienti. Un impegno forte e continuo che viene ribadito dall’Azienda in risposta alla nota del consigliere Marchetti.



L’invecchiamento progressivo della popolazione ha imposto, negli ultimi anni, di ripensare i servizi, l’erogazione e le risorse da mettere a disposizione.



“I dati a cui fa riferimento il consigliere Marchetti erano veri qualche mese fa ma non oggi – dichiara il direttore dei Servizi Sociali della Sud Est Lia Simonetti – Infatti, a fronte di quei numeri, la Toscana ha aumentato i trasferimenti per il 2019 e continuiamo a lavorare con la Regione per reperire le risorse aggiuntive, ridurre ulteriormente l’attesa e diversificare l’offerta di servizi nel 2020”.