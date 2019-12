Prolungata la mostra Leonardo Da Vinci al museo di storia naturale

Grosseto: È stata prolungata sino al 18 dicembre la mostra “Leonardo Da Vinci, un genio di... cuoco” che è stata allestita al Museo di storia naturale di Grosseto.

Si tratta di 14 pannelli con testo bilingue per esplorare la passione per la cucina di Leonardo Da Vinci. La mostra, curata da Elisabetta del Dottore, rappresenta la fase finale di un percorso che è iniziato mesi fa con l’evento enogastronomico Girogustando in Maremma.

La mostra, che è stata allestita grazie alla collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, rientra nel programma Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

La rassegna è stata realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

I pannelli, su stoffa grezza, indagano vari aspetti della vita di Leonardo da Vinci, che nella sua arte ondivaga e tra i suoi interessi molteplici ricomprendeva anche la cucina.

Gli orari della mostra:

Lunedì chiuso - Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9-13

Sabato 9-13 e 16-20 - Domenica 16-20