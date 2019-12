Comunicatore toscano dell’anno: ecco chi ha vinto

Svelato il vincitore dell’edizione 2019. Il presidente del Corecom Enzo Brogi: “Un giornalista, un fotografo, una specie di drone con l’anima. Con la potenza delle sue immagini afferma il diritto di firma al pari degli autori di articoli”.

Giovedì 12 dicembre in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, la cerimonia di conferimento del premio e l’inaugurazione della mostra ‘Istanti dal cielo’.

Firenze: L’obiettivo perpendicolare al soggetto, la capacità di catturare istanti che immediatamente acquistano valore sociale. Il “drone con l’anima” Massimo Sestini conquista il premio di comunicatore toscano 2019 e obbliga ad una riflessione ampia sul concetto del diritto d’autore: “Quando un’immagine riesce a stimolare più di mille parole è un dovere riconoscerne la paternità” ha affermato il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni, Enzo Brogi, nel corso della conferenza stampa in palazzo del Pegaso.



“Il punto di osservazione molto particolare di Massimo e la potenza dei suoi lavori ci hanno trovati tutti concordi” ha detto Brogi. Sestini è il terzo premiato dopo i riconoscimenti dati ad Elena Favilli con il suo libro



‘Storie della Buonanotte per Bambine ribelli’, “ormai un bestseller a livello mondiale e tradotto in oltre 50 lingue”, e nel 2018 a Ilaria Bidini e Jacopo Melio, due giovani che con la loro disabilità hanno “tirato per la giacchetta i normodotati e obbligato a riflettere su barriere architettoniche, cyberbullismo, fake e parole violente”.



“Massimo – ha continuato Brogi - ha fotografato Firenze, la Toscana, la Fiorentina e si è inserito nell’attualità del mondo dall’alto, con uno sguardo tanto potente quanto limpido” - sua è la foto del barcone con 227 migranti salvati nel 2014 dalla Marina italiana al largo delle coste della Libia, vincitrice del secondo premio nella sezione General News all’edizione 2015 del World Press Photo, il più prestigioso riconoscimento nel settore del fotogiornalismo -.



La cerimonia di premiazione, cui parteciperanno il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore del Corriere Fiorentino Paolo Ermini, il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni e la fotografa Laura Lezza si svolgerà giovedì 12 dicembre alle 11 in sala Gonfalone.



In quell’occasione sarà annunciato anche il vincitore del premio migliore tesi di laurea in comunicazione cui andrà un riconoscimento di 4mila euro e sarà inaugurata la mostra ‘Istanti dal cielo’.

(Foto fb)