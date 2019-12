WEEKEND DI EVENTI AL BAR DEL PORTO

Vernissage di Desideria Corsini.

Porto Ercole: Weekend di grandi appuntamenti al Bar del Porto a Porto Ercole – storico locale che per moltissimi anni è stato il luogo di incontro preferito dal jet set internazionale – oggi alle ore 17 un vernissage di Desideria Corsini (www.desideriacorsini.com), artista residente a Porto Ercole che da sempre rappresenta nelle sue opere il mare in tutte le sue forme e colori e domani, dalle ore 12, una degustazione di prodotti Capua Winery (www.capuawinery.com).

Corsini ha iniziato a dipingere dopo importanti esperienze nel mondo della moda e delle pubbliche relazioni, dove ha collaborato con brand e maison quali Gucci, Ken Scott (Milano), Il Pellicano Hotel e Sotheby's Customer Services.

Il suo tratto è a olio, pastello, acquerello e inchiostro seppiato, con uno stile pittorico prevalentemente figurativo. L'artista vanta una presenza in molte collezioni private - anche a livello internazionale, in Europa, Stati Uniti e Hong Kong - e mostre in molte località a livello mondiale. Desideria Corsini è stata inoltre ritratta negli anni ‘70 dal noto fotografo, Slim Aaron’s, di cui il Bar del Porto ospita una galleria fotografica permanente che ritrae immagini di Porto Ercole (foto galleria Getty Images).

Domani – a partite delle ore 12 – sarà invece possibile degustare prodotti della Capua Winery, tra cui L’anime a rallegrar (Morellino di Scansano DOCG del 2018 con castagne), Tuttocuore (Sangiovese, Petit Verdot, Mrelot 2016 con salamino di conghiale), Miosogno (Alicante Bouschet e tartare di tartufo), Fiammante (Cabernet Franc con Cabernet Sauvignon).

Il Bar del Porto

Agli inizi degli anni ’50, il “Bar del Porto” viene ricavato da una grotta dove i pescatori riponevano le reti. Dopo pochi anni, una donna di nome Lora Sabatini lo rileva e inizia ad offrire, accoglienza e ristoro agli uomini che rientravano dalle lunghe giornate di mare. Per tutti è il “Bar di Lora”. Fra la fine degli anni’70 e i primi anni 80, il locale viene rilevato da Roberto Properzio, che riprende il nome “Bar del Porto” e lo fa diventare il simbolo degli Anni d’oro di Porto Ercole e del suo lungomare, meta del jet set internazionale. el luglio 2019 il “Bar del Porto” passa il timone alla Capua Investments che con la Caffè Mauro – storica torrefazione di pregiato caffè – decide nel rispetto della tradizione e dei fasti degli anni passati, di recuperare lo stile originario, ispirato ad uno yacht di lusso che richiama le atmosfere della “dolce vita” di Porto Ercole e della costa. Un periodo testimoniato anche dalle splendide immagini del grande fotografo americano Slim Arons, che immortalò personaggi e luoghi, foto esposte all’interno del locale.

PER INFO E PRENOTAZIONI: