â€˜Musica in ospedaleâ€™: Domani Terzo ed ultimo appuntamento in programma

‘Musica in ospedale’: Domani Terzo ed ultimo appuntamento in programma

Grosseto: Terzo ed ultimo appuntamento di quest'anno DOMENICA 1 DICEMBRE ore 17.00 presso l’Auditorium dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto, con l'iniziativa MUSICA IN OSPEDALE, organizzata da A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale sezione di Grosseto, con il patrocinio di: Regione Toscana, Azienda Toscana Usl Sud Est, Comune di Grosseto, Distretto 108La Lions Club Toscana e con il contributo di BCC Castagneto Carducci e di Reale Mutua.

L'Associazione A.Gi.Mus. è stata fondata nel 1949 con l'intento di avvicinare i giovani alla musica classica. L’idea di promuovere i concerti all'interno degli Ospedali nasce nel 1999 dalla sezione di Firenze, una delle prime sezioni italiane, con un progetto pilota all’interno dell’ospedale di Careggi, rivolto ai pazienti dell’ospedale, ai loro familiari e al pubblico esterno.

Negli anni a seguire la manifestazione si è consolidata sempre di più, diventando un appuntamento seguito ed apprezzato da tutta la cittadinanza, estendendosi anche agli ospedali di Arezzo, Livorno e Grosseto, grazie al lavoro delle sezioni provinciali di tali città.

Ospiti della serata Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble con "The Christmas Gospel"



Il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: dal 1996 si è esibito in quasi 200 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo "The Gospel Night", con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble newyorkesi Vincent Bohanan & The Sound of Victory e Uni.Sound.

Il concerto di Natale dei Sisters & Brothers comprende i classici della musica gospel e spiritual (Oh, happy day, Wade in de Water, Amazing Grace), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e celebri canzoni natalizie (White Christmas, Have yourself a Merry little Christmas) reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da "shouting", "call and response" e perfetto interplay fra voci soliste e coro. Il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è diretto da Carla Baldini ed è composto da 25 cantanti accompagnati da Stefano Pioli al pianoforte.

La discografia dei Sisters & Brothers comprende due titoli: Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble (Art and Music Collection, 1998), che è stato venduto in tutto il mondo e The Gospel Night (VoceViva - M.A.P., 2007), con la partecipazione di Cheryl Porter.

A fine concerto sarà servito un buffet con dolci natalizi offerti gentilmente dalla Ditta Corsini. L'appuntamento è a febbraio 2020!

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.