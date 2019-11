Alla ‘Bonarelli’ il concerto per celebrare i trent’anni dell’Orchestra Haendel

Sabato 30 novembre la Scuola di musica di Follonica ospita l’esibizione dedicata al trentennale dell’orchestra di Piombino.

Follonica: Sarà una serata all’insegna della grande melodia orchestrale quella di sabato 30 novembre alla Scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica. Alle ore 18 l’auditorium dell’istituto ospiterà il concerto “Dolce sentire”, che vedrà esibirsi l’Orchestra “Haendel” di Piombino e Il “Coro dei Concordi” di Roccastrada in uno spettacolo dedicato al trentennale della formazione piombinese, punto di riferimento per gli amanti della musica della Toscana e da tempo partner della Bonarelli.

I musicisti, accompagnati dal coro, eseguiranno brani di Ennio Morricone, John Leavitt, Riz Ortolani, Petra Gruber e tanti altri. A dirigerli ci sarà il maestro Alessio Pagliai, mentre a condurre la serata sarà la direttrice della scuola follonichese, Sabrina Gabellieri. Sul palco la formazione dei violinisti dell’orchestra: Mario Retali, Marie Scarano, Amedeo Gandolfi, Henriette Lorenz, Sofiya Myronyuk, Costanza Sicurani, Antonella Danesi, Cristina Fontanelli, Giulia Baldi, Sofia Fommei, Frida Favilli, Marlene Ferrigno, Eva Frati, Maria Vittoria Gavazzi, Christine Angele.

Inoltre Luisa Giorgierini alla viola, Barbara Marignetti al violoncello, Alessandro Gagliardi e Leonardo Creati al pianoforte e Michele Ginanneschi alla tastiera. L’orchestra “Haendel” è nata a Piombino nel 1989 con l’intento di dedicarsi allo studio e all’esecuzione di musica da camera e orchestrale di varie epoche storiche. Gli stessi presupposti che hanno portato alla nascita del “Coro dei Concordi” di Roccastrada, nel 1993: a unire il gruppo c’era (e c’è) la passione per la musica popolare, per quella sacra antica e per quella moderna.

Sarà una serata da non perdere per godere dello spettacolo e delle armonie proposte da due fra le più importanti realtà del panorama musicale maremmano. L’appuntamento è sabato 30 novembre alle 18 alla Scuola comunale di musica di via Argentarola 2 a Follonica. L’ingresso è gratuito.