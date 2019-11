â€˜Grosseto Innovation Systemâ€™: il 2 dicembre i risultati del progetto per l'innovazione delle PMI

‘Grosseto Innovation System’: il 2 dicembre i risultati del progetto per l'innovazione delle PMI

In sala consiliare dalle ore 14.30 un evento interamente dedicato all'innovazione.



Grosseto: Lunedì 2 dicembre nella sala consiliare del Comune di Grosseto, a partire dalle 14.30, si terrà un convegno sul progetto Grosseto Innovation System.

Nel corso dell'evento verranno presentati i risultati di G.I.S, il programma di sensibilizzazione e accompagnamento delle aziende presenti sul territorio, soprattutto piccole e medie imprese, verso l'avvio di percorsi di innovazione di prodotti, servizi e processi produttivi.



Il progetto è promosso dal Comune di Grosseto, assieme alle associazioni economiche, alle Istituzioni ed Enti di ricerca del territorio. L'obiettivo è quello di individuare i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese che operano sul territorio, per identificarne azioni e attività necessarie a stimolare lo sviluppo economico locale, attraverso l'innovazione non solo economica, ma anche sociale e istituzionale.

La gestione e il monitoraggio del progetto sono stati affidati a un tavolo di concertazione coordinato dal Comune di Grosseto, al quale sono state invitate a partecipare le associazioni di categoria e altri stakeholders della ricerca e dell’innovazione operanti a livello locale. In particolare: Fondazione Polo universitario grossetano, Confindustria Toscana Sud, Confcommercio Grosseto, Confesercenti Grosseto, Federazione Coldiretti Grosseto, Confartigianato imprese Grosseto, Confederazione italiana agricoltori; Confagricoltura – Unione provinciale agricoltori. Il Comune ha poi individuato la società EURIS – European Researches Investiment Services come società di assistenza tecnica specializzata nel fornire servizi di innovazione alle imprese.



In seguito all'avviso pubblico del Comune, hanno inizialmente aderito al progetto 19 imprese di settori produttivi diversi. C'è stata poi una prima fase a cui hanno partecipato 15 aziende rispondendo ad un questionario online finalizzato ad individuarne le capacità innovative, per poter selezionare il campione di imprese a cui somministrare l'Audit di innovazione finale. Il tavolo di concertazione ha dunque elaborato una graduatoria delle imprese. Le 10 selezionate hanno partecipato a uno o più colloqui individuali al fine di individuare possibili soluzioni, partner economici e scientifici con cui fare rete, strumenti ed eventuali fonti di finanziamento. I risultati dell'Audit finale saranno presentati al convegno del 2 dicembre.



Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme all'assessore alle attività produttive ed Europa Riccardo Ginanneschi, invitano gli imprenditori e le aziende a partecipare al convegno: i risultati del progetto saranno divulgati come esempi di buone pratiche per tutte le imprese del territorio che intendono intraprendere percorsi di innovazione.