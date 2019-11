Consiglio Nazionale di UGL Chimici

Grosseto: Nei giorni scorsi, presso il “Palazzo Montemartini”, in Roma, si è tenuto, nel contesto del Consiglio Nazionale della UGL Chimici, un importante convegno organizzato dalla Federazione Nazionale di categoria, sui temi della Contrattazione, Welfare, Economia Circolare, Rappresentanza e ruolo del CCNL, al quale ha partecipato Carlo Banti, Segretario Provinciale Grosseto-Siena della UGL Chimici e Consigliere Nazionale.

I relatori sono stati l’on. Roberto Morassut, sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, che ha relazionato su economia circolare e sui vantaggi per l’ambiente ad essa connessi, il senatore Claudio Durigon, membro della XI Commissione Lavoro, che ha parlato del tema della rappresentanza e del ruolo del CCNL e naturalmente il segretario generale UGL Chimici Luigi Ulgiati.



Ospiti del convegno anche ENEL, ENI, Federchimica, Farmindustria e Adapt, assente giustificato il Segretario Generale della UGL Paolo Capone perchè impegnato al Ministero dello sviluppo economico (intervenuto però, il giorno seguente al Consiglio Nazionale), ed esponenti di altri sindacati.



Moderatore dell'evento il giornalista di “La7” Andrea Pancani. Il giorno seguente, come sopra detto si è tenuto il Consiglio Nazionale dove Banti, nel suo intervento ha toccato temi relativi alla situazione economica e sociale del nostro Paese, adducendo gran parte delle responsabilità del “fallimento” industriale italiano, alla politica portata avanti dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni.



Ha citato gli ultimi casi, quali AcelorMittar (ex Ilva), Alitalia, Whirpool ma non solo, anche la ex Ilva Piombino passata di mano prima ai Russi, poi agli algerini per arrivare ad una cordata indiana, la Jindal che ha portato attualmente 1812 dipendenti in cassa integrazione per altri 12 mesi.



Infine Banti ha concluso illustrando la situazione del comparto chimico grossetano, che si risolve praticamente nel comune di Scarlino, dove l'industria chimica regge al colpo della crisi con le “storiche” realtà industriali Venator (ex Tioxide) e N. Solmine, che sostanzialmente risultano, da sempre, fonte di occupazione per il territorio, per di pìù senza ricorrere da molti anni, ad alcun tipo di ammortizzatore sociale."