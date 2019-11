Il Consorzio Bonifica con presidente Rossi per fare punto situazione

Fabio Bellacchi (Presidente CB6): “Dai cambiamenti climatici e dagli eventi estremi ci si difende con una manutenzione continua e con la realizzazione di interventi strutturali adeguati. La Regione Toscana ha permesso ai Consorzi di fare il salto di qualità. Forte l’impegno dei comuni e la collaborazione del Genio Civile Toscana Sud”.

Orbetello: Il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud, insieme al Direttore Generale Fabio Zappalorti, all’ing. Massimo Tassi responsabile delle manutenzioni e ai tecnici della struttura, ha accompagnato il Presidente Enrico Rossi, impegnato oggi, in un tour che ha toccato tutti i luoghi della Maremma colpiti dall’ondata di maltempo.

“Il sopralluogo ha permesso di verificare che, a fronte di eventi di portata simile agli anni delle alluvioni, il reticolo ha retto. La costante manutenzione effettuata dal Consorzio di Bonifica e i sostanziosi investimenti destinati dalla Regione Toscana al territorio sono serviti a contenere i danni. Principalmente concentrati sulle strutture idrauliche. Per questo il nostro lavoro non si è mai interrotto: operai e macchine sono a disposizione per interventi di ripristino della funzionalità idraulico e consolidamento delle opere”, spiega il Presidente Fabio Bellacchi.

“Nelle varie tappe – ha detto ancora Bellacchi – abbiamo avuto modo di incontrare i cittadini, i sindaci Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), Andrea Casamenti (Orbetello), Diego Cinelli (Magliano in Toscana), Mirco Morini (Manciano) con i rispettivi assessori, che ci hanno rappresentato alcune necessità. Particolarmente commovente l’incontro con le persone che hanno avuto la casa scoperchiata dalla tromba d’aria.

Un evento che non ha una connessione diretta con il nostro lavoro ma che ben rappresenta il cambiamento climatico in atto: un fenomeno, questo sì, che impatta sull’attività svolta dal Consorzio, costretto a fare i conti con eventi meteorologici sempre più estremi che mettono a dura prova il nostro reticolo. Per questo la prevenzione con manutenzioni attente e tempestive e gli interventi strutturali per il contenimento e la laminazione delle piene devono essere considerate da una priorità.

La Regione Toscana e il Presidente Rossi su questo tema hanno mostrato una grande sensibilità che ha consentito ai Consorzi di fare il salto di qualità in termini operativi e organizzativi. Grande l’impegno dei comuni e del Genio Civile: tutti insieme abbiamo dato una risposta importante!”.