'Diamo un buon futuro alle comunitÃ  dei territori geotermici'

'Diamo un buon futuro alle comunità dei territori geotermici'

Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, nominato nuovo delegato di ANCI toscana per geotermia e energie rinnovabili.



Santa Fiora: "È necessario guardare avanti e saper interpretare il futuro dei territori geotermici, con scelte capaci di offrire una risposta al fabbisogno di energia delle persone e delle imprese toscane ed un buon futuro a tutte le comunità dei paesi geotermici". Inizia così la dichiarazione di Federico Balocchi sindaco di Santa Fiora, nominato nuovo delegato di ANCI toscana per geotermia e energie rinnovabili.

"La geotermia - prosegue Balocchi - è una ricchezza per la Toscana e l’Italia. Un’energia rinnovabile che può e deve garantire sviluppo e sempre più posti di lavoro per le aree interne.



Il mio impegno sarà quello di coordinare il governo delle aree geotermiche, considerato che nel 2024 scadono le concessioni oggi in essere ed è necessario arrivare il prima possibile ad avere certezze normative. Solo partendo da regole chiare e stabili potranno ripartire gli investimenti, oggi bloccati dalle incertezze di prospettiva.



Le nostre comunità, le persone e le imprese, hanno bisogno di regole certe e di politiche nazionali e regionali che sappiano valorizzare non solo le potenzialità produttive, ma la imprescindibile tutela della salute e dell'ambiente con programmi di investimento costanti".