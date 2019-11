Il sapore della tradizione toscana in mostra a Monaco

Il Prosciutto Toscano DOP sarà a Monaco di Baviera ospite nello store di Eataly, per un ciclo di incontri e degustazioni guidate.



Firenze: Il Prosciutto Toscano DOP, eccellenza gastronomica italiana conosciuta in tutto il mondo, sarà il 15 e 16 di novembre a Monaco di Baviera ospite nello store di Eataly, lo spazio dove l'alta qualità dell'enogastronomia italiana è alla portata di tutti:

un ciclo di incontri e degustazioni guidate sul Prosciutto Toscano DOP dove sarà possibile non solo assaggiarlo e acquistarlo ma anche conoscere il meglio delle grandi eccellenze regionali italiane.

“L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenze enogastronomiche, frutto della biodiversità che la caratterizza e delle tradizioni locali tramandate di padre in figlio. Siamo soddisfatti di continuare la nostra partnership con Eataly, con cui condividiamo l’attenzione per la qualità e la tracciabilità dei prodotti. ” Presidente del Consorzio Prosciutto Toscano Fabio Viani.

Sarà Monaco di Baviera ad ospitare la parte più appetitosa della Toscana in un ciclo di appuntamenti e degustazioni guidate all’insegna “Made in Eataly” dove il Prosciutto Toscano DOP sarà insieme alla Finocchiona IGP e al Pecorino Toscano DOP, per portare il vessillo della tradizione regionale.