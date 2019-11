Al via il Progetto 'Ausilioteca' di ABILMENTE ONLUS

Innovazione e Inclusione a scuola e oltre grazie all’utilizzo di materiali e software di Edizioni Centro Studi Erickson. Progetto patrocinato dal Comune di Follonica.



Follonica: Presso la Sala dei Ragazzi della Biblioteca di Follonica, si è tenuta una Formazione Tecnica, da parte degli esperti Erickson Daniele Sagrillo e Stefano Franceschi, per 36 Docenti delle scuole di Follonica e un incontro con i professionisti dell’Asl Toscana Sud Est che operano nel Distretto Sanitario Locale.

Il primo passo fondamentale, per individuare obiettivi concreti e gestire le modalità di intervento più efficaci, attraverso il confronto e la collaborazione delle figure che quotidianamente lavorano per il superamento delle difficoltà di minori con disturbi specifici dell’apprendimento e con disabilità, facendo leva sulle potenzialità di ciascuno.



Attraverso l’utilizzo degli strumenti a scuola, sarà così innovata e potenziata la didattica con lo scopo di rafforzare il processo di inclusione scolastica.



Presentato lo scorso marzo e unico nel suo genere, il progetto Ausilioteca è patrocinato dal Comune di Follonica e condiviso con le Dirigenti Scolastiche.



Sostenuto da Soroptimist International Club Follonica e Colline Metallifere, da Unicoop Tirreno sezione Soci Follonica e Castiglione della Pescaia e da A.s.d Team Impero, ha ricevuto un importante contributo da COeSO SdS, che ha permesso l’ampliamento degli strumenti tecnologici, oltre il contesto scolastico.



Infatti, in collaborazione con gli operatori dell’Arcobaleno Cooperativa Sociale, tutti i minori che hanno attivo, attraverso i servizi sociosanitari, l’intervento di Educativa Domiciliare, potranno utilizzare nel contesto familiare, ulteriori materiali mirati a rafforzare le relazioni e potenziare le abilità funzionali, attraverso modelli comportamentali per l’apprendimento delle autonomie, con lo scopo di favorire l’inclusione in ogni contesto sociale.



In definitiva, grazie all’utilizzo di materiali innovativi di Edizioni centro Studi Erickson e all’intervento delle figure coinvolte si andrà ad innovare, migliorare e potenziare il contesto scolastico e i servizi di COeSO SdS ottimizzando le risorse del territorio.



Con Ausilioteca, Abilmente Onlus concretizza il primo grande progetto per la comunità, grazie alla forte rete creata sul territorio con realtà e persone capaci di accogliere esigenze diverse dando valore al concetto di “insieme per fare la differenza”.