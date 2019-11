Tutto pronto per Capalbio 2024

Venerdì 8 e sabato 9 novembre l’ex caseificio Russo ospita gli Stati Generali del Turismo.



Capalbio: È tutto pronto per l’inizio di Capalbio 2024, il primo di una serie di incontri che l’Amministrazione Bianciardi del Comune di Capalbio organizza per illustrare le linee guida del piano strategico di sviluppo per il periodo 2019-2024 con un particolare focus su economia e turismo.

“La nostra volontà è quella di condividere un programma per il rilancio economico del territorio di Capalbio, ascoltare e raccogliere i contributi dei cittadini, delle associazioni e dei rappresentati dei vari settori, portatori di diversi interessi” ha detto il Sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi.

La location per questo primo appuntamento è l’ex caseificio Russo al km 134 Strada Statale Aurelia – località Monte Alzato – Torba, a Capalbio in provincia di Grosseto. Un ambiente di 800 metri quadrati, pronto ad ospitare due giorni intensi di lavoro a cui prenderanno parte, insieme alla comunità di Capalbio, operatori economici, esperti del settore, e giornalisti.

Il programma prevede l’inizio del convegno venerdì 8 novembre alle ore 10:00. Ad introdurre i lavori sarà Bruno Manfellotto, editorialista del Gruppo Gedi (Espresso - la Repubblica). Dopo i saluti del Sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi e del Presidente di Banca Tema Valter Vincio, interverranno Gianfranco Chelini, Assessore con delega a Sviluppo economico e commercio, Agricoltura e turismo, Marketing territoriale, Manifestazioni e Marzia Stefani, Assessore con delega a Politiche e pianificazione del territorio, Lavori pubblici, Edilizia privata.

A seguire gli altri membri della Giunta, Giuseppe Ranieri, Vicesindaco e Assessore con delega a Politiche ambientali ed energie rinnovabili, Sviluppo sostenibile, sport e giovani, associazionismo insieme a Patrizia Puccini, Assessore con delega a Politiche sociali e culturali, Politiche per l’integrazione, l’immigrazione, Scuola e istruzione, Pari opportunità, Comunicazioni territoriali illustreranno il Piano strategico di Sviluppo 2019-2024.

Gli interventi degli Assessori saranno anticipati dagli quelli di Carlo Alberto Pratesi, Professore Ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità Università Roma Tre e Mauro Rosati, Direttore generale di Fondazione Qualivita

Dopo la pausa per il lunch break: una degustazione di alcune specialità del Ristorante Grigliò di Luca Terni i lavori del pomeriggio si aprono con i saluti di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana; sono in programma due panel, il primo su “Sviluppo economico e sostenibilità ambientale” e il secondo su “Sviluppo economico e turismo”. A seguire l’intervento di Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione Turistica.

La giornata di venerdì si chiuderà con il saluto di Bloum Cardenas, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Il Giardino dei Tarocchi” di Niki de Saint Phalle, che illustrerà un progetto culturale molto atteso dedicato a Niki de Saint Phalle.

Ad animare i confronti dei due giorni saranno i giornalisti Michele Renzulli, Caporedattore TG1 Rai, Guido Fiorini, Vice caporedattore Il Tirreno e Luca Mantiglioni, Caposervizio La Nazione

Sabato 9 novembre l’inizio è previsto alle ore 10:00; quattro saranno le tavole rotonde su temi come urbanistica, valorizzazione del territorio, sostenibilità e crescita culturale.

Alle ore 12:00 l’intervento molto atteso del Sindaci di Capalbio Settimio Bianciardi.

Dopo il lunch break nel pomeriggio di sabato il programma di “Capalbio 2024” ospita il Convegno organizzato dalla Regione Toscana e Toscana promozione Turistica in collaborazione con Legambiente e incentrato proprio sulla mobilità: “Costa e Isole toscane, destinazione sostenibile” a cui parteciperanno i principali stakeholder dei 12 ambiti turistici della Costa e Isole toscane che si incontreranno per lavorare insieme alla qualificazione dei propri territori come destinazioni turistiche sostenibili in particolare in termini di mobilità e accessibilità delle destinazioni.

Obiettivo del percorso è quello di individuare i mezzi attraverso cui interpretare la sostenibilità come uno strumento per innalzare l'attrattività per gli ospiti e la vivibilità per i residenti, generando conseguenze positive per l'intero territorio e collaborando alla creazione di un'immagine turistica all'avanguardia.

Partecipano al percorso Ferrovie dello Stato/Trenitalia, Nugo, Enel X, Legambiente e le Associazioni di categoria regionali e la CCIAA della Maremma e del Tirreno.

La Costa Toscana si candida a diventare un territorio pilota a livello nazionale in cui sperimentare un sistema di mobilità sostenibile. A sottolineare l’interesse strategico di questa sperimentazione è la presenza a Capalbio di Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



Ad anticipare questo incontro “I poeti improvvisatori della Maremma”: Francesco Burroni, Mauro Chechi, Irene Marconi, Elino Rossi, Fernando Tizzi, presentati da Sergio Rizzo, Vice Direttore di Repubblica, che ha cuore il recupero culturale della Maremma.