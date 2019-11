Consiglio Regionale Toscana: ‘minuto di silenzio per vittime Alessandria’

In ricordo dei tre vigili del fuoco rimasti coinvolti nello scoppio di una cascina.

Firenze: In avvio dei lavori di seduta di oggi, martedì 5 novembre, il Consiglio regionale della Toscana ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dei tre vigili del fuoco rimasti vittime dell’esplosione in una cascina a Quargnento, nell’alessandrino.

A chiedere di ricordare i tre morti in servizio, è stata la capogruppo della Lega, Elisa Montemagni: “Così come abbiamo fatto in altre occasioni, è giusto ed opportuno riconoscere il servizio reso da questi nostri cittadini alla collettività”, ha osservato la consigliera.