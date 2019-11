La Maremma Toscana Area Nord presente alla fiera di Lugano

Sono 8 gli stand della Toscana presenti al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze che si sta tenendo in questi giorni a Lugano.



Follonica: Anche l’ambito turistico “Maremma Toscana – Area Nord”, composto dai comuni di Follonica (comune capofila), Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Montieri e Monterotondo, è presente con uno stand per promuovere il territorio e rafforzare i rapporti con il turismo di provenienza svizzera.

“Il nostro ambito – dichiara l’assessore al turismo di Follonica Alessandro Ricciuti – è fortemente attrattivo per il mercato svizzero. Da qui la necessità di promuovere tutto il territorio dell’ambito ad una fiera prestigiosa come quella del Salone Internazionale di Lugano.



Ci siamo presentati, insieme agli operatori del settore turistico ricettivo dell’ambito, per far conoscere le bellezze dei nostri comuni e le nostre eccellenze. Il mercato del wedding è in forte espansione e c’è un interesse crescente per un territorio come il nostro, perfetta cornice per i matrimoni sia lungo la costa che nell’entroterra.



Accanto alle location per celebrare i matrimoni abbiamo promosso anche i nostri cammini e gli itinerari ciclabili, verso i quali i viaggiatori svizzeri, estremamente sportivi, hanno manifestato un buon interesse, e i prodotti dell’enogastronomia locale, eccellenze già riconosciute anche in ambito internazionale”.