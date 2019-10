A Follonica inizia la consegna dei mastelli con sistema RFID ai cittadini serviti con il porta a porta

La raccolta differenziata è sempre più tecnologica. L’amministrazione comunale e Sei Toscana proseguono gli interventi di riorganizzazione dei sistemi di raccolta con l’introduzione di nuove attrezzature ad accesso controllato.

Follonica: A partire dal prossimo dicembre, i cittadini serviti dalla raccolta porta a porta dovranno conferire i propri rifiuti indifferenziati (R.U.I.) all’interno di mastelli di colore grigio dotati di codice RFID.

I nuovi mastelli consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, calibrare la tariffa sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta volontà dei cittadini di effettuare la raccolta differenziata (tariffa puntuale). In pratica il sistema permetterà di registrare i conferimenti di tutti i cittadini e le imprese del comune, siano essi serviti con i cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato, oppure serviti con la raccolta domiciliare “porta a porta”.



“La consegna dei mastelli agli utenti serviti da raccolta porta a porta – dice Andrea Benini, sindaco del comune di Follonica – ci permetterà di raggiungere uno degli obiettivi che ci eravamo posti: quello di attivare, nel più breve tempo possibile, un meccanismo di tariffazione puntuale che permetta di premiare quei cittadini e quelle imprese che si impegnano quotidianamente a differenziare i propri rifiuti, andando ad incidere sulla parte variabile della tassa sui rifiuti.



La tariffa puntuale è più equa e precisa poiché incentiva l’utente a selezionare i diversi tipi di materiali in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da smaltire.” I cittadini residenti nelle zone del porta a porta potranno ritirare il proprio mastello, da lunedì 4 novembre a sabato 30 novembre (compresi), presso l’ex Officina Cilindri (Comprensorio Ex Ilva), accanto al Teatro fonderia Leopolda.



Lo sportello per ritirare il mastello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19. Il sabato dalle 8 alle 12.30. Qualora un utente non riesca a ritirare il mastello nei giorni sopraindicati, a partire da lunedì 2 dicembre potrà provvedere al ritiro presso il punto di consegna di via Leopardi, vicino ai cantieri comunali (aperto il lunedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 13 alle 17; sabato dalle 9 alle 13).



Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484.