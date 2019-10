'Italian Taste Experience', successo per la prima edizione: circa 3mila i partecipanti

L'evento promosso da Artex - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana.



Grosseto: Successo per la prima edizione di Italian Taste Experience, la mostra delle eccellenze enogastronomiche italiane. Nel fine settimana appena trascorso, in circa 3 mila hanno visitato i padiglioni di GrossetoFiere per ammirare e gustare il meglio dell'Italia a tavola, cogliere il suo legame con il territorio e la sua capacità di attrazione turistica. Tanti anche i buyer stranieri, circa 30, provenienti dall'Europa e dalla Russia.

Sono state ben 120 le aziende presenti con i loro prodotti, tante realtà del territorio grossetano e della Maremma, ma anche da tutta la Toscana e poi dal Lazio, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Sicilia e dal Piemonte. Nei due giorni di apertura al pubblico (il venerdì è stato dedicato agli incontri con gli operatori), si sono alternati cooking show con le dimostrazioni dei più importanti chef della zona, poi degustazioni e tanti incontri ed eventi.



Italian Taste Experience è un evento pensato e promosso da Artex-Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e del Comune di Grosseto, in collaborazione Agenzia ICE e con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana e Grosseto Fiere. Ha portato il suo contributo anche Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici.



“Ripartiamo da Italian Taste Experience per la promozione e la valorizzazione della Maremma, un territorio amato e conosciuto in tutto il mondo che ha bisogno di una strategia condivisa di lungo periodo, coerente e costante, per essere sempre più competitivo - ha commentato Giovanni Lamioni, presidente Artex - Abbiamo grandissime potenzialità, molte ancora inespresse, che necessitano di una politica di marketing territoriale all'altezza della bellezza di questa terra, con una promozione del brand costante. Siamo certi che Italian Taste Experience possa rappresentare una vera ripartenza".