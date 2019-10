‘Al via Casting nazionale per cabarettisti’

Grosseto: Domani (lunedì 28 ottobre) a partire dalle ore 14,30 presso la fortezza medicea in via Saffi, prenderà il via il casting della RM Production di Milano, volto alla ricerca dei protagonisti del nuovissimo programma che metterà insieme, il mondo del cabaret di ieri, di oggi e di domani, ma anche imitatori e barzellettieri.

Un format, condotto da Carlo Sestini, che troverà spazi nei palinsesti di due canali di Sky, oltre a diverse reti nazionali del digitale terrestre e su Toscana Tv.

Insieme a Isabella Stasi, manager della casa di produzione milanese, costituiranno la commissione selezionatrice personaggi come Matteo Diviesti, l’attore Giovanni Caso, il VJ Mc Fly Flavio Zinni, Gabriele Sbattella conosciuto come “uomo gatto”, lo showman e attore Gianluca Zeffiro, il giornalista di Mediaset, Daniele Mariotto, l’attore e regista Pier Maria Cecchini e naturalmente il “nostro” Carlo Sestini.

Le selezioni proseguiranno anche domani dalle ore 10 e fino alle 20, facendo diventare così la città di Grosseto l’ombelico del mondo del cabaret nazionale.