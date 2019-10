Collegio dei Periti Industriali: Convegno ‘Appuntamento sul Welfare’

Grosseto: Il Collegio dei Periti Industriali di Grosseto, in collaborazione con l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali EPPI, organizza per sabato 25 ottobre 2019 dalle ore 15:00, presso l’Hotel Granduca di Grosseto, il convegno “Appuntamento sul Welfare”.

Il Convegno, i cui temi centrali sono welfare e professione, rappresenta un momento importante di dibattito e confronto sui nuovi modelli di previdenza ed assistenza e sulle iniziative necessarie affinché le politiche di welfare integrato possano diventare uno strumento di sviluppo strategico per l’attività professionale e per le tutele assistenziali, anche in relazione ai cambiamenti che il mondo della professione ha subìto per i mutati scenari economici globali.

Il Convegno vede nel ruolo di moderatore, il Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Grosseto Maurizio Ferri, mentre i relatori sono i componenti degli organi di governance nazionale dell’Ente di Previdenza, rappresentati da Valerio Bignami, Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPPI, e dal grossetano Andrea Pastorelli componente del Consiglio di Indirizzo Generale di EPPI.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra i rispettivi enti previdenziali, il convegno darà spazio anche all’intervento della Biologa Laura Cutini, che introdurrà il tema della prevenzione e tutela della salute attraverso l’impiego di corretti stili di vita.