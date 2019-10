Settimana della Bellezza, il programma di domani

Grosseto: La parola tra arte, poesia e cronaca. Sarà questo il filone della giornata di martedì 22 ottobre della “Settimana della Bellezza” 2019 dedicata a “la forza della parola”.

La mattina, mentre altre classi delle scuole primarie e delle medie di Grosseto saranno coinvolte nel laboratorio “parole di carta” di “DinDonArt”, alias don Dino Mazzoli, e di fumetto con “DonGioba” (don Giovanni Berti), gli studenti degli istituti superiori parteciperanno, nell’aula magna del polo universitario, all’incontro tra Marco Tarquinio, direttore di Avvenire e il poeta Davide Rondoni, coordinati da Giovanni Gazzaneo, su “La forza della parola dalla cronaca all’arte”.



Nel pomeriggio un momento per tutti, in sala Friuli (ore 18). Rondoni e Gazzaneo approfondiranno il tema “Vedere la parola. Tra poesia e immagine”, mentre la storica dell’arte Marcella Parisi presenterà il percorso “La parola si fa arte”, che rappresenta una delle proposte artistiche di questa edizione della “Settimana della Bellezza”, finalizzata a valorizzare il patrimonio di opere conservate presso il museo diocesano d’arte sacra.



La sera sarà il linguaggio cinematografico ad indagare la forza della parola. Alla multisala Aurelia Antica sarà proposto il film “Quasi nemici. L’importante è avere ragione” di Yvan Attal. Conduce l’incontro Alessio Brizzi. Ingresso libero.



In cattedrale resta esposta la copia anastatica del Codex amiatino.





Martedi 22 ottobre:

-ore 18, sala Friuli: “Vedere la parola. Tra poesia e immagine” con Davide Rondoni, Giovanni Gazzaneo e Marcella Parisi

-ore 21, multisala Aurelia Antica: film “Quasi nemici. L’importante è avere ragione”