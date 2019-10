Massa Marittima. Il turismo passa anche dallo sviluppo del 'wedding'

“La nostra città ha tutte la carte in regola per questo tipo di turismo”, ha detto l’assessore Luca Santini.



Massa Marittima: Come presentare ai futuri sposi un luogo splendido dove celebrare le nozze? La risposta è stata trovata da due wedding planner che operano in Maremma, Valentina Franci e Nicoletta del Gaudio, che hanno dato vita al “Wedding Tour Tuscany Maremma”, un viaggio per professionisti del mondo del wedding alla scoperta dei gioielli del territorio da presentare alle coppie in attesa del sì,

sostenuto da Tuscany for Wedding divisione del Destination Florence Convention and Visitors Bureau (progetto di promozione della Toscana come luogo in cui sposarsi) e Terra Events Life Style. Dodici ospiti tra influencer, giornalisti, riviste di settore come Sposi Magazine, Matteo Tosi di WeddingFashionBlog.com e Alessandra Campagnola di Passione Wedding Event sono stati per tre giorni, dal 5 al 7 ottobre a visitare alcuni comuni della Maremma. Tra questi anche Massa Marittima.

Un’occasione in cui hanno avuto il piacere di scoprire la casa comunale in cui poter celebrare il rito nuziale ed assistere e partecipare a shooting fotografici nel giardino di Norma Parenti e nella biblioteca comunale Gaetano Badii insieme al sindaco Marcello Giuntini come comparsa d’eccezione. L’esperienza è stata costruita per mostrare ai professionisti le infinite possibilità che il territorio offre per il wedding tourism, un settore in forte crescita e in cui gli imprenditori credono sempre di più.

La maggior parte delle richieste per matrimoni in Maremma arriva da coppie straniere che nel territorio cercano la bellezza dei luoghi con l’offerta variegata che solo l’unione di colline e mare può dare e la possibilità di creare per i loro ospiti delle giornate di intrattenimento con esperienze diverse che collegano le numerose forme di turismo presenti al mondo del wedding. “Massa Marittima ha tutte le carte in regola per diventare una meta importante per questo tipo di turismo – ha detto Luca Santini assessore al turismo del Comune di Massa Marittima -, questo grazie alla sua ricchezza culturale con tante suggestive location adatte allo scopo. Il Comune ci crede e sostiene con forza questo tipo di attività mettendo in campo tutti i mezzi possibili e coinvolgendo i privati. Solo lavorando tutti insieme – ha concluso Santini – possiamo puntare ad un vero sviluppo anche in questo settore”.



(foto Marco Caruso Studio Dimensione Foto e Alessio MIda Wedding in Italy Film)