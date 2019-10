Comandanti di Super Yacht con ISYL e i Cantieri Toscani

Monte Argentario: Le professioni del mare sono oggi una realtà concreta e a volte poco conosciuta, tra gli obbiettivi di ARTEMARE Club che ha dal 1 ottobre la sede operativa a Porto Santo Stefano vi è quello di diffondere la cultura di mare prendendo in considerazione anche l’ambito professionale e avvicinare così alla professione marittima i giovani, che spesso sono distanti da questa realtà lavorativa, soprattutto perché poco informati sulle possibilità di carriera in questo settore.

Cinque cantieri leader internazionali Azimut Benetti, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group, Perini Navi e Rossinavi sono a fianco della Fondazione ISYL per sostenere la formazione delle nuove professionalità del mare. Un’ulteriore dimostrazione, da parte dei grandi nomi del comparto produttivo toscano, dell’attenzione rivolta da sempre alla preparazione tecnica specifica dei giovani, per la crescita del settore.

La Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life – di cui è presidente l’Ing. Vincenzo Poerio, nasce nel 2015 nel cuore del Distretto Nautico toscano su un progetto proposto da NAVIGO, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica, con l’obiettivo di organizzare corsi di formazione altamente professionalizzanti dedicati ad educare le future professionalità del settore. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal bando POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana, ISYL ha già attivato con successo numerosi corsi di formazione dedicati a futuri Comandanti di Superyacht, refitters, specialisti nella logistica del settore nautico e portuale, allestitori e designer di interni di bordo e futuri manager del turismo dello yachting e della costa.

Gli ITS - Istituti Tecnici Superiori oggi rappresentano infatti, per i giovani diplomati e per le imprese, un’ottima opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro ed acquisire conoscenze, competenze tecniche ed abilità fondamentali nel mondo del lavoro. Azimut Benetti, Cantieri Navali Codecasa, Overmarine Group Viareggio, Perini Navi e Rossinavi – fondatori e sostenitori di Fondazione ISYL – si sono resi parte attiva nei percorsi ISYL con l’affiancamento agli studenti di competenze tecniche formative di altissimo livello. Comune obiettivo è quello di affiancare i giovani con formazione tecnica specifica nell’inserimento nel mondo del lavoro, in un contesto in cui le stesse imprese faticano a reperire figure professionali adeguatamente preparate.

Assieme ai cantieri, la Fondazione ISYL è costituita dai seguenti Enti fondatori: Istituti tecnici superiori toscani (I.I.S. “Galilei – Artiglio” Viareggio – Capofila, I.I.S.S. “Buontalenti Cappellini Orlando” Livorno, ITIS “Leonardo da Vinci” Pisa, I.S. “E. Barsanti” Massa, I.S.I.S.R. Del Rosso G. Da Verrazzano Porto Santo Stefano), Consorzio Formetica Lucca, Confindustria Toscana Nord, Navigo S.c.a r.l. Viareggio, Umana s.p.a. Venezia, ISTI – CNR Roma, Provincia di Pisa, Provincia di Lucca, Fondazione Campus Studi del Mediterraneo Lucca. Fanno parte della fondazione anche i seguenti enti partecipanti: Sophia soc. consortile arl Firenze, ISI Sandro Pertini Lucca, ISI Marconi Viareggio, Terminal Darsena Toscana, Interporto Toscano A. Vespucci, Toscana Formazione srl Grosseto, Compagnia portuale di Livorno soc. coop. Livorno, Studio Sgro Viareggio. È supportata dell’associazione di comandanti di superyacht Italian Yacht Masters di Loano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dal progetto Giovanisì della Regione Toscana.

In partenza il corso STC 2019 – SUPERYACHT TRAINING CAPTAINS, dedicato a 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Comandanti di Superyacht. Il progetto, della durata di 3 anni, prevede 3.000 ore di cui 1.200 di formazione in classe e 1.800 ore di stage a bordo. Il percorso alterna periodi invernali in aula, laboratorio, visite guidate a periodi di work experience a bordo di yacht in estate, esperienza che li metterà a confronto con le responsabilità proprie della loro futura carriera.

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente alla Fondazione ISYL entro e non oltre martedì 15 ottobre 2019. Il corso prenderà avvio entro il 30 Ottobre 2019. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile I.S.Y.L. ITALIAN SUPERYACHT LIFE – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | www.isyl.it – tel. 0584 389731