Caseificio Sociale Manciano e agricoltura sostenibile: martedì al Forum di Legambiente sull’agroecologia circolare

Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano sarà presente con i suoi formaggi e con il suo presidente Carlo Santarelli al Forum di Legambiente “Agroecologia circolare: dal campo alla tavola” in programma martedì 15 ottobre a Napoli, a Castel dell’Ovo.

Da alcuni anni il Caseificio Sociale Manciano è tra gli ambasciatori del territorio della Toscana nominati da Legambiente e la presenza al Forum dedicato all’agricoltura sostenibile sarà una nuova occasione per ribadire l’attenzione dello stesso Caseificio alle buone pratiche agricole tutelando e valorizzando il territorio.

“Il Forum sull’agroecologia circolare promosso da Legambiente - afferma Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - si pone l’obiettivo di approfondire e mettere a confronto esperienze diverse in arrivo da tutta Italia unite dall’attenzione per l’agricoltura sostenibile e per le sue ricadute produttive, economiche e sociali.

Il Caseificio Sociale Manciano, come ambasciatore del territorio di Legambiente in Toscana, porterà un contributo con le buone pratiche e i progetti di innovazione avviati da tempo, insieme alle Università di Pisa e Firenze e alla Scuola Superiore di Studi Sant’Anna di Pisa, per unire la valorizzazione del territorio e il miglioramento del latte ovino, partendo dall’attenzione alle modalità di allevamento e alla tipologia di alimentazione delle pecore, al benessere degli animali e a costi sostenibili per gli allevatori”.