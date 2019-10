A Bagnolo la sagra del fungo amiatino sabato 12 e domenica 13 ottobre, sabato 19 e domenica 20 ottobre

Santa Fiora: Al via la 45° edizione della sagra del fungo amiatino, a Bagnolo, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre e sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Il ristorante della sagra questo weekend sarà aperto a pranzo e a cena con un menù a base di specialità tipiche. Il piatto principe sarà la zuppa di funghi che viene cucinata secondo l’antica ricetta del XVI secolo.

Tante le iniziative in programma: dalle visite guidate, agli spettacoli fino alla musica dal vivo. In particolare, sabato 12 Ottobre, alle ore 21, serata di musica con “I Malvagi” e la magica atmosfera che si respirava nei favolosi anni ’60 e ’70. Domenica 13 ottobre la Cricca Acoustic Trio animerà la serata con grandi classici e piccoli gioielli della scena inglese e americana, dagli anni 70 ai giorni nostri.

Il fungo sarà protagonista non solo a tavola: sabato 12 ottobre, alle 10, aprirà lo stand espositivo “Il fungo e il suo ambiente”, a cura del comitato festeggiamenti bagnolesi e alle 16 “Amiata una montagna di sapori”, degustazione gratuita di piatti a base di funghi dell’Amiata, con Olio extravergine di Seggiano Dop, e in abbinamento i vini Igt toscani e Montecucco Doc. Domenica 13 ottobre, alle 10, apre la mostra micologica - la prima in Toscana - a cura dell’A.M.M.A, con il micologo Panchetti.