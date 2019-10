Corridoio Tirrenico. Anche Ugl in piazza a sostegno dell’iniziativa

Grosseto: Anche Ugl in piazza a sostegno del progetto di messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico, a dirlo sono il Segretario Generale Ugl Toscana Giuseppe DOMINICI e il Vice Segretario Generale Ugl di Grosseto Fabio BOGI.

Sabato 12 ottobre anche Noi come organizzazione sindacale facente parte del Tavolo “Si Grosseto Va Avanti”, saremo in piazza a chiedere ad alta voce la “messa in sicurezza” di una delle arterie più importanti d’Italia che solo nella nostra provincia è rimasta a due corsie.

DOMINICI evidenzia che la strada Aurelia in quel tratto è una “fabbrica di vittime”, troppi sono i morti a causa di incidenti che ci sono stati negli anni. Per noi, continua DOMINICI, prima di tutto viene la sicurezza delle persone.

Come secondo aspetto, continua BOGI, vediamo che lo sviluppo economico del nostro territorio “paga” le spese della non viabilità. Sono pochi e quei pochi titubanti, gli imprenditori che investono nel nostro territorio e principalmente per colpa delle infrastrutture mancanti.

Noi, continua BOGI, puntiamo il dito in alto e non verso questo o quell’altro Governo, affinché venga chiusa la conferenza dei servizi sul progetto approvato e quel tratto di strada veda l’inizio dei lavori, visto che sono oltre 55 anni, nei quali si sono alternati governi di tutti i colori, che stiamo aspettando.

A dimostrazione di ciò la nostra convinta partecipazione al Tavolo di “Si Grosseto Va Avanti” del quale fa parte tutto il “mondo” sociale e imprenditoriale della nostra Provincia, lasciando in disparte ognuno la propria ideologia politica.

Questa manifestazione, chiude DOMINICI, non è la fine, ma l’inizio di un percorso determinato e ben delineato che il Tavolo di “Si Grosseto Va Avanti” ha già in programma; la prossima tappa sarà Roma.